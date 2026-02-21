CERTÀMENS
La Fira de Sant Josep estrena aquest any vols en globus
L’empresa Vera renova el seu acord com a soci tecnològic de la Fira de Mollerussa. Conveni per assegurar les connexions
Fira de Mollerussa i l’operador de telecomunicacions Vera han presentat la renovació, per segon any consecutiu, de l’acord com a soci tecnològic del recinte firal de la 153 Fira de Sant Josep. La col·laboració consolida el desplegament de connectivitat per als espais expositius i incorpora una novetat pensada per al públic: un globus aerostàtic amb vols captius durant la fira, que se celebrarà del 19 al 22 de març. El president de l’entitat firal i alcalde, Marc Solsona, va destacar la importància de disposar d’una infraestructura tecnològica “d’última generació” en un esdeveniment professional en què les transaccions i l’activitat comercial depenen d’una connectivitat sòlida. El responsable de la companyia, Jordi Serra, va explicar que es manté el mateix esquema tècnic que ja va funcionar en l’anterior edició.
Així, s’instal·laran 40 antenes, 1,5 quilòmetres de cablatge i una connexió d’1 Gb simètrica. Serra va assenyalar que el dimensionament de la xarxa s’ajusta a l’extensió de l’espai i a l’ús previst, combinant fibra i punts d’accés distribuïts estratègicament.
El globus aerostàtic de Vera portarà a terme vols captius (ascensos i descensos verticals, subjectes a condicions de seguretat i meteorologia) en una zona pròxima al recinte firal perquè els visitants puguin disfrutar de vistes panoràmiques del municipi i del Pla.