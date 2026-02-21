POLÍTICA
L’alcaldessa de Tàrrega convoca una qüestió de confiança dimecres
Per poder aprovar el pressupost i la plantilla de 2026, tombats per Junts i CUP
L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan (ERC), va anunciar ahir que se sotmetrà a una qüestió de confiança per intentar tirar endavant el pressupost i la plantilla municipal del 2026, rebutjats dijous pel ple amb els vots en contra de Junts i la CUP, a l’oposició. El ple extraordinari per votar la qüestió de confiança tindrà lloc el dimecres vinent 25 de febrer, a les 12.30 hores. Pijuan va defensar que “creiem que és una bona proposta de pressupost”. En aquest sentit, va explicar que “hi ha dos opcions: quedar-nos com estem, amb el pressupost prorrogat i la ciutat paralitzada però mantenint el càrrec –seria el més fàcil–, deixant Tàrrega sense inversions, sense opcions per ampliar serveis ni per atorgar subvencions a les entitats que la fan moure, o bé vincular el pressupost a una qüestió de confiança per aconseguir aprovar-lo juntament amb la ciutadania”. Segons l’alcaldessa, aquest mecanisme és l’única via per “continuar treballant per la ciutat i els veïns” i evitar la paràlisi municipal.
La qüestió de confiança es votarà de forma nominativa. Si no prospera, s’obrirà un termini d’un mes –a partir de l’endemà del ple– perquè els grups de l’oposició presentin una moció de censura. Si passat aquell termini no es presenta cap moció viable, el pressupost i la plantilla quedaran aprovats automàticament, gràcies a aquest mecanisme excepcional que l’alcaldessa pot activar fins a dos vegades durant el mandat. Es tracta d’una estratègia similar a la que va fer servir recentment Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, per desbloquejar una situació de bloqueig polític.
Pijuan va defensar aquests comptes com de “quilòmetre zero”, enfocats en eixos bàsics com la neteja i el manteniment, la seguretat i l’habitatge. El pressupost ascendeix a 24,3 milions d’euros, la xifra més alta de la història de l’ajuntament.
Per la seua part, Rosa Maria Perelló (Junts) va afirmar que “el que havia de fer l’alcaldessa era dimitir. Ara, amb la qüestió de confiança, si no la supera, aquest mecanisme li permetrà tenir el pressupost aprovat en cas que no es presenti cap moció de censura”. Laia Recasens (CUP) va dir que “si ERC hagués tingut la voluntat d’asseure’s i de negociar, tindríem pressupost”. La censura requereix un acord de Junts i CUP, ara improbable.