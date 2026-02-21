REGADIUS
L’Urgell projecta modernitzar el canal per sectors, el primer, 3.500 ha del Pla i el Segrià
De les col·lectivitats de Torregrossa, els Alamús i Bell-lloc, dins del sector B-10 del regadiu. Primeres reunions per analitzar la iniciativa amb els pagesos, després de fracassar el projecte de la Casa Canal
Després de la clatellada dels regants en les respectives votacions de finals de l’any passat al projecte per modernitzar les 70.000 hectàrees del canal d’Urgell plantejat per la comunitat general, tres col·lectivitats, la de Bell-lloc i Torregrossa (al Pla) i la dels Alamús (Segrià) impulsen fer-ho per sectors, el primer en unes 3.500 hectàrees que corresponen al sector B-10 del regadiu per suprimir el reg a manta. La col·lectivitat número 14 de Torregrossa preveu reunir els regants abans de 24 de març, data en la qual se celebrarà l’assemblea general, en una reunió informativa prèvia per proposar-los la transformació de les seues finques. “Si finalment es ratifica en l’assemblea es proposarà a la comunitat general i es desenvoluparà el projecte”, va indicar el president, Miquel Capell. Capell va puntualitzar que els resultats de les votacions de desembre a Torregrossa no són representatives de les hectàrees on es vol la modernització. “Va sortir un no molt qüestionable perquè és necessari que es voti per hectàrees”, va dir. Aquestes 3.500 ha se sumaran a les que ja estan modernitzades a Bell-lloc, la col·lectivitat número 16, on ja n’hi ha de transformades unes 1.000 des de fa 10 anys i on la modernització ha comportat un important estalvi d’aigua que volen continuar, van explicar responsables de l’entitat.
El president de la col·lectivitat número 15 dels Alamús, Josep Castelló, va assenyalar que és una possibilitat que s’està estudiant pendent que hi hagi una majoria de regants que li donin suport. “Caldria que li donés suport més d’un 50% dels regants perquè tirés endavant.” Aquest sector podria proveir-se per gravetat de l’aigua de la bassa que l’Estat està construint a Juneda (vegeu el desglossament) encara que serà necessària una altra més per subministrar tota la superfície. Pel que fa al finançament, no canviarien les condicions plantejades en el projecte inicial proposat per la Casa Canal.
Suport de la Casa Canal a l’espera de resultats
El president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, va confirmar que li consta que hi ha col·lectivitats que estan treballant per modernitzar el regadiu per sectors i “intentant que s’apuntin a la iniciativa els propietaris de finques”. Ros va indicar que esperen com es desenvolupa la proposta en les col·lectivitats més favorables “ja que en cas que tiri endavant, podem asseure’ns a parlar”, va remarcar. Per la seua banda, l’Urgell també treballa perquè hi hagi més ajuts destinats a la transformació del regadiu que es puguin presentar en la pròxima assemblea inclosos en el nou pressupost de la Generalitat. Agricultura recolza la iniciativa d’aquestes tres col·lectivitats i n’espera la resolució. Pel que respecta a la construcció de les tres basses que executa l’Estat a Juneda, Castellserà i Penelles per regar per gravetat va assenyalar que estan molt avançades. La de Juneda s’acabarà a l’abril. Es troben dins de la primera fase de modernització i sumaran 936.738 metres cúbics. Inclourà el revestiment d’una part del principal i de les séquies primera i quarta, i la implantació de telecomandament i telecontrol.