MOBILITAT
La línia de Manresa, la més inspeccionada de Catalunya
Confusió i retards al reobrir l’RL4
La línia fèrria entre Lleida, Manresa i Barcelona, per la qual circulen els trens de l’RL4 i l’R4, és la que acumula més inspeccions de tot Catalunya des que fa un mes esclatés la crisi de Rodalies. Segons va informar ahir Adif, aquest traçat acumula 183 inspeccions des d’aleshores per comprovar l’estat de trinxeres, talussos, túnels, ponts, plataformes i vies. Paral·lelament, el gestor ferroviari incorporarà quatre noves limitacions de velocitat a l’RL4 entre Mollerussa, Tàrrega, Cervera i Calaf per culpa de l’estat de la via. En els quatre trams afectats no es podrà circular a més de 50 quilòmetres per hora.
Sobre el terreny, l’RL4 va tornar a operar en tot el traçat entre Lleida i Manresa, després que dissabte passat es reprengués el servei durant unes quantes hores. A diferència de l’anunci de la setmana passada, arruïnat per les filtracions d’aigua en un túnel a Calaf, Renfe va comunicar la represa del servei mitjançant una nota informativa, la qual cosa va generar confusió entre els usuaris. No obstant, alguns combois es van retardar fins a 40 minuts i una de les màquines va fallar.