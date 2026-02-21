MEDI
El porta a porta del Jussà s’estrena sense incidents el primer dia
El consell comarcal del Pallars Jussà va estrenar ahir la recollida porta a porta de les escombraries municipals sense incidències, segons el president de la corporació, Ramon Jordana (ERC). “La resposta ha estat bona i hi ha hagut molt civisme”, va assegurar. El desplegament del nou sistema va començar a la Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Talarn i el Pont de Claverol i ha generat oposició entre una part dels veïns, que han convocat una protesta demà contra el porta a porta. Jordana va assenyalar que l’objectiu és incrementar del 40% actual al 65-70% l’índex de selecció i reciclatge de residus. Va afegir que “tots els canvis causen atrafegament però és tot un repte”. El grup de Junts, a l’oposició, ha demanat de parar el desplegament del sistema. Fidel Reig, portaveu de la formació, va assenyalar que hi ha hagut poca participació en la primera jornada (els cubs es van treure al carrer dijous a la nit i es van recollir ahir des de les 6 del matí). “Part de l’oposició no està en desacord amb el porta a porta sinó amb la manera en què s’està implantant”, va dir, per “falta d’informació”.