Recuperen els programes originals del primer concurs sardanista
La família Mañé els dona a la Unió de Colles Sardanistes en el 75 aniversari del certamen
El Col·lectiu Sardanista de Balaguer ha rebut una notícia especialment rellevant l’any en què es commemora el 75 aniversari dels concursos de colles a la capital de la Noguera: s’han localitzat els programes originals de les primeres edicions celebrades a la ciutat. Els documents pertanyen al fons Joan Mañé, recentment incorporat a l’arxiu documental de la Unió de Colles Sardanistes de Barcelona.
El fons inclou programes de mà i cartells de competicions sardanistes celebrades en la dècada dels cinquanta i seixanta. Hi destaca el del Primer Concurs Regional de Sardanistes, celebrat a Balaguer el 1951, considerat el més antic dels que s’han trobat. El document recull les bases de puntuació, el programa musical i la relació de premis d’aquella jornada històrica, que va marcar l’inici d’una tradició, que es manté viva fins avui.
La documentació permet reconstruir com eren aquells primers certàmens. En els inicis s’organitzaven dos concursos cada any: un durant la festa major del Sant Crist, al novembre, i un altre el mes de maig amb motiu de la Fira de Sant Isidre, patrocinada per la Cambra de Comerç de Balaguer. El concurs de la festa major comptava amb el suport de l’ajuntament i de diferents cases comercials de la ciutat.
Les competicions se celebraven diumenge al migdia a la plaça Mercadal, centre neuràlgic de la vida social balaguerina. Entre les cobles participants, la Maravella va ser una de les més habituals i ja va actuar en l’estrena del 1951. Els premis, tots en metàl·lic, portaven el nom de l’entitat patrocinadora: Trofeo Acción Católica, Trofeu Cambra de Comerç o Trofeu Mercadal, aquest últim impulsat pel consistori i considerat el màxim guardó del concurs. El president del Col·lectiu Sardanista de Balaguer, Jaume Marvà, va expressar el seu entusiasme per la recuperació dels documents: “Estem molt contents perquè no ens ho esperàvem i ens ha fet molta il·lusió. Localitzar els programes dels quatre primers concursos és una manera fantàstica d’iniciar l’any del 75 aniversari, i una gran notícia per a la ciutat”, va assegurar. Un altre detall curiós revelat pels programes són els repertoris musicals, que el 1952 i el 1953 van incloure sardanes de compositors locals com Nadal Puig i Domènec Cardenyes. La documentació també demostra que Balaguer ja comptava aleshores amb algunes colles locals, entre les quals Englantina i Rosa Blanca, organitzadores del concurs del 1953.
Llegat Joan Mañé
El fons Joan Mañé deu el seu nom a Joan Mañé, capdanser de Dolç Record, una colla històrica del barri de Sants de Barcelona. Durant les dècades del 1950, 1960 i 1970, Mañé va reunir una valuosa col·lecció de programes, cartells i materials sardanistes. Les filles de Joan Mañé han cedit recentment aquest patrimoni a l’arxiu de la Unió de Colles Sardanistes (UCS), per assegurar-ne la conservació i l’accés públic a tot el fons sardanista. La troballa no només documenta els orígens dels concursos de Balaguer, sinó que també ofereix una mirada entranyable a l’efervescència cultural d’una època. Imatges d’aquells primers programes –amb tipografies i dissenys del 1951– acompanyaran les celebracions d’aquest aniversari tan significatiu per a la ciutat i per al món sardanista català.