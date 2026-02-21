Viatge a la Roca dels Bous de fa 50.000 anys amb realitat virtual
Ulleres interactives que permeten descobrir un jaciment clau del paleolític mitjà a Catalunya. Els participants s’enfrontaran a diversos reptes per ser protagonistes durant la visita
I si poguessis sentir-te neandertal per un dia? Aquesta és la proposta de Roca dels Bous Immers, la nova experiència immersiva del jaciment arqueològic de Sant Llorenç de Montgai, que permet viatjar 50.000 anys enrere gràcies a la intel·ligència artificial i la realitat virtual. Amb unes ulleres interactives, els visitants s’endinsen en una recreació hiperrealista de l’entorn prehistòric per entendre com vivien, caçaven i s’organitzaven els grups neandertals que van ocupar aquest enclavament pirinenc. Durant la visita, els participants no només observen: es converteixen en protagonistes. S’han d’enfrontar a diversos reptes (cuinar, fer foc o salvar una persona), que posen a prova el seu enginy i els atansen a les condicions de vida del paleolític. Aquesta és la iniciativa, que ofereix l’Espai Orígens, es portarà a terme els caps de setmana d’aquest mes i els de tot març, amb tres tandes els dissabtes (11, 13 i 16 hores) i dos els diumenges (11 i 13 hores). “L’objectiu és oferir aquesta iniciativa virtual de manera permanent a partir de Setmana Santa”, va explicar l’arqueòloga Susana Vega. Fins aleshores es farà una enquesta als visitants amb la finalitat de detectar possibles millores i consolidar aquesta proposta. La realitat virtual vol complementar la visita al jaciment i oferir una experiència emocional i educativa per “viatjar en el temps”, sense perdre el contacte directe amb l’espai real, les roques, el paisatge i la història que s’amaguen. El projecte està impulsat pel Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la UAB, que ja va museïtzar la Roca dels Bous, va implantar l’ús de pantalles tàctils, recursos digitals, codis QR i les recreacions en 3D.