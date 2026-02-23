TURISME
Realitat virtual a la Roca dels Bous per experimentar com vivien els neandertals fa 50.000 anys
Proposta immersiva del jaciment arqueològic
La Roca dels Bous de Sant Llorenç de Montgai va rebre aquest cap de setmana els primers visitants que van poder experimentar amb les ulleres de realitat virtual com vivien els neandertals fa 50.000 anys. Es tracta de la proposta de Roca dels Bous Immers, la nova proposta immersiva del jaciment arqueològic, que ha introduït la realitat virtual per fer que els visitants es converteixin en protagonistes.
Ahir diumenge van arribar turistes de Terrassa i Reus atrets per l’experiència hiperrealista en aquest enclavament pirinenc.
Durant la visita els participants s’han d’enfrontar a diversos reptes com cuinar, fer foc o buscar plantes medicinals per salvar vides. Uns reptes que els posen a prova l’enginy i els atansa a les condicions de vida del paleolític. Una de les arqueòlogues del jaciment, Susana Vega, va apuntar el gran nombre de reserves per visitar la Roca durant els propers caps de setmana. L’objectiu és oferir aquesta iniciativa virtual de manera permanent a partir de Setmana Santa.
El projecte és impulsat pel Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la UAB, que també van ser pioners a museïtzar el jaciment, implantar l’ús de pantalles tàctils, recursos digitals, codis QR i les recreacions 3D d’aquest jaciment arqueològic.