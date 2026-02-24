MOSSOS
Cau una banda acusada de quatre robatoris a Arbeca i un a Lleida
La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de Mollerussa va detenir de l’11 al 16 de febrer tres homes i una dona d’entre 22 i 35 anys que resideixen al Vallès Oriental acusats de formar part d’un grup criminal dedicat a vendre per internet els objectes que ells mateixos robaven. Els imputen fins a cinc robatoris a la demarcació, quatre dels quals perpetrats a Arbeca.
El primer dels robatoris es va produir a començaments del 2024, quan van robar en un magatzem d’Arbeca i es van emportar una moto i eines. Tres mesos després haurien sostret quadres elèctrics i llums de led d’una nau a Lleida en la qual dies abans els Mossos havien desmantellat una plantació de marihuana.
Els altres tres robatoris també van ser a Arbeca, en una casa, d’on van sostreure eines, joies i 800 euros, un cotxe –que va aparèixer cremat dies després a les Franqueses del Vallès– i una furgoneta. Molts dels objectes robats estaven posats a la venda en plataformes de compravenda d’objectes de segona mà d’internet.