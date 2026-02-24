El nou centre de salut mental de la Seu d'Urgell rebrà pacients de Lleida i Andorra
Tindrà 97 places d’hospitalització i les primeres 59 hauran d’entrar en servei al gener
El centre de salut mental de l’Alt Pirineu i Aran, que s’està construint a les antigues instal·lacions del Seminari Diocesà de la Seu d’Urgell, entrarà en funcionament el gener del 2027 i rebrà tant pacients del Pirineu lleidatà com d’Andorra. Així ho va explicar ahir el director gerent de la Fundació Hospital Sant Boi, el doctor Joan Orrit, que s’encarregarà de la gestió del centre, batejat com a Centre de Salut Mental Sant Lluís.
Orrit va explicar que, de les 97 places d’ingrés que tindrà el nou recurs assistencial, 59 entraran en servei al gener. D’aquestes, va afegir, 44 estaran reservades a pacients d’Andorra, i les 15 places restants seran concertades amb el CatSalut de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran. “No tanquem la porta a ningú, però majoritàriament els pacients seran de l’Alt Urgell, de la Cerdanya i del Pallars”, va apuntar.
En una segona fase, el Seminari acollirà unes altres 18 places d’ingrés hospitalari, també concertades amb el CatSalut, i incorporarà una llar residència amb 15 places, en aquest cas concertades amb el departament de Drets Socials. Seran per a “persones amb problemes de salut mental però ja estabilitzades i que no disposen d’un recurs familiar”, va explicar Orrit.
El secretari general del bisbat d’Urgell, David Codina, va destacar que el nou centre treballarà amb un “model que potenciarà els vincles amb la comunitat, perquè els pacients s’integrin amb el teixit associatiu” de la capital de l’Alt Urgell. Per això, va destacar, la ubicació “és estratègica, a prop del centre i, sobretot a prop de la zona poliesportiva, i amb un edifici obert que afavoreixi un diàleg amb la ciutat”.
La planta baixa de les quatre que té l’edifici es destinarà com a espai Àgora, amb una unitat funcional de rehabilitació ambulatòria, oberta, perquè pacients de fora puguin assistir-hi sense tenir cita prèvia, amb dutxes i altres recursos. La primera planta serà l’atenció infantojuvenil, i les dos superiors es destinaran a l’hospitalització d’adults.
Les obres van començar a finals del 2024. La superfície construïda per rehabilitar és de 5.800 metres quadrats i una altra d’exterior de 4.900, que disposarà de camp de futbol i altres equipaments.
Aquest nou centre evitarà que es facin desplaçaments fora del Pirineu, principalment a Lleida i a Barcelona. La inversió supera els tretze milions d’euros i procedeix de recursos del bisbat d’Urgell a través de la Fundació Llar Cristiana-Maria Maestre.