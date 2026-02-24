Els veïns poden escollir hospital
Els empadronats a Montellà i Martinet i a Lles eren els únics de la Cerdanya que tenien assignat obligatòriament l’hospital de la Seu i ara poden anar al de Puigcerdà
Els veïns dels municipis de Montellà i Martinet i de Lles de Cerdanya, ambdós situats al límit de la comarca de la Cerdanya lleidatana i l’Alt Urgell, poden escollir des de la setmana passada l’hospital on volen ser atesos. El seu centre de referència fins fa tot just 7 dies era la Fundació Sant Hospital de la Seu, però ara també poden optar per l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya, a Puigcerdà.
Aquesta era una de les principals reivindicacions dels veïns d’ambdós municipis. Quan un pacient és atès al centre mèdic de la Seu i necessita ser derivat, el centre habitual és l’Arnau de Vilanova, a Lleida.
En canvi, quan la visita és en el centre de salut de Puigcerdà, la derivació és cap a l’hospital de Manresa, més proper. L’alcaldessa de Montellà i Martinet, Roser Bombardó, va explicar que “per proximitat i per mobilitat, molts veïns prefereixen anar cap a Puigcerdà per si després hi ha una derivació”. “Els que vulguin continuar a la Seu, podran fer-ho”, va apuntar en aquest sentit.
Bombardó va explicar que els últims mesos han mantingut reunions amb la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran per sol·licitar el canvi de sistema.
Així mateix, va afegir, les proves complementàries (diagnòstic de la imatge) sol·licitades pel metge de família de la zona “podrien també realitzar-se a l’hospital escollit pel pacient en un termini curt de temps”.
“Ara per ara segueixen a la Seu, però treballem amb la regió sanitària per desencallar també aquesta possibilitat”, va concloure. Els ajuntaments de la zona havien detectat que alguns residents havien arribat a empadronar-se en cases de familiars d’altres municipis per poder visitar-se a l’hospital de Puigcerdà.