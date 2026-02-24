Intercanvi a quatre mans
Un grup de prop de quaranta alumnes de l’especialitat de piano de les escoles municipals de música de la Seu i de Solsona van compartir assajos i concerts a les dos capitals el cap de setmana passat. Els joves músics van tocar junts per “fomentar l’esperit de col·laboració”
Diuen que la música uneix persones, pobles, cultures i mons. El cap de setmana passat, va unir els alumnes de l’especialitat de piano de les escoles municipals de música de la Seu d’Urgell i de Solsona. Es van trobar a la capital de l’Alt Urgell i la del Solsonès per protagonitzar un intercanvi cultural i pedagògic. La iniciativa, organitzada per les escoles d’aquestes dos poblacions, tenia per objectiu afavorir l’intercanvi d’experiències, coneixements i repertoris entre els joves músics. Hi van participar 36 alumnes, dels quals 17 eren de l’Alt Urgell, amb les seues respectives famílies. Amb edats entre els 7 i els 15 anys, cap dels participants va quedar indiferent després d’un cap de setmana atapeït d’activitats conjuntes, assajos, concerts i visites culturals als dos municipis.
L’activitat va començar dissabte, quan els estudiants de Solsona van ser rebuts a la Seu per els de l’Alt Urgell. El matí el van dedicar a assajos per parelles entre pianistes de les dos escoles, amb l’objectiu de preparar un concert que van oferir a totes les famílies, a la sala d’audicions de les instal·lacions de les Monges.
Els assajos es van apartar del que és habitual. La seua finalitat era fer possible que els petits fossin capaços de tocar peces a quatre mans. Els alumnes havien treballat prèviament el repertori en els seus centres, i dissabte era la primera vegada que les interpretaven junts en un concert.
Descubrir la Seu i Solsona
La jornada va incloure també activitats complementàries per als familiars dels alumnes i altres participants. Una visita cultural va permetre als veïns de Solsona, al costat dels de la Seu, disfrutar d’un recorregut pel centre històric de la capital de l’Alt Urgell per descobrir la seua riquesa arquitectònica. Va destacar també una Ruta del Formatge a l’Espai Ermengol, on van degustar alguns dels millors formatges locals. Les dos visites les va guiar Pilar Aláez, que va aportar una visió profunda sobre la història i les tradicions locals.
Diumenge, els estudiants es van traslladar a la capital del Solsonès i va continuar el mateix format, amb un assaig conjunt, una audició i una visita per la ciutat.
Segona col·laboració
Aquest intercanvi representa la segona col·laboració entre les escoles de música de les dos ciutats aquest curs. La primera va ser una masterclass de la pianista Olga Kovékina l’octubre passat, que va permetre als alumnes treballar amb la reconeguda professional de la música.
La directora de l’escola de música de la Seu, Sonia Lanau, destaca el valor de la iniciativa com “una gran oportunitat pedagògica” per als alumnes, així com una manera de “fomentar l’esperit de col·laboració i intercanvi cultural”, que són valors “fonamentals” en l’educació musical.
“El piano és un instrument molt solista i activitats com aquesta que hem organitzat serveix als joves alumnes per veure que no estan sols i que poden compartir la seua experiència amb altres alumnes que toquen el mateix instrument que ells”, afegeix.