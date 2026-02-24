L'RL3 tindrà 3 freqüències diàries més amb la cessió de la línia de Rodalies a FGC
Amb aquesta actualització de l'acord entre el Govern de la Generalitat i RENFE les 14 estacions de la línia també passaran a ser gestionades per FGC. ERC ha demanat a la comissió de Transports del Congrés que es "modernitzin" les línies RL3 i R13
El Govern ha aprovat l'actualització de l'acord que permet a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) prestar el servei ferroviari de les línies de rodalies RL3 i RL4 a través de FGC Rail. Aquesta decisió suposa un increment de tres circulacions diàries a l'RL3 i l'ampliació del servei fins a Terrassa, consolidant Ferrocarrils com a principal operador de transport ferroviari a les Terres de Ponent, on ja hi operaven les línies RL1 i RL2 entre Lleida i La Pobla de Segur.
L'actualització recull l'extensió del servei de la línia RL4 des de Manresa fins a Terrassa, que des de fa més d'un mes, tot i formar part de la via, era un trajecte que s'havia de fer amb tren llançadora o amb un servei complementari de bus. D'aquesta manera, l'oferta de Ferrocarrils consistirà en 14 circulacions diàries per sentit entre Lleida i Cervera, 5 de les quals arribaran fins a Terrassa.
A més de l'increment de freqüències, s'ha acordat que FGC assumeixi l'explotació de les estacions de viatgers vinculades a les línies RL3 i RL4, amb l'objectiu de millorar els serveis ferroviaris que comuniquen Lleida amb el seu entorn. En aquest sentit, s'autoritza FGC Rail a iniciar els tràmits necessaris amb ADIF, titular d'aquestes infraestructures, per formalitzar la cessió de l'explotació.
Catorze estacions sota gestió de Ferrocarrils
Ferrocarrils preveu assumir la gestió de les 14 estacions on FGC serà l'únic operador ferroviari: Bell-lloc d'Urgell, Mollerussa, Golmés, Castellnou de Seana, Bellpuig, Anglesola, Tàrrega, Cervera, Sant Guim de Freixenet, Sant Martí Sesgueioles, Calaf, Seguers-Sant Pere Sallavinera, Aguilar de Segarra i Rajadell. Totes aquestes infraestructures, actualment sota titularitat d'ADIF, passaran a mans de l'operador públic català.
L'explotació d'aquestes estacions per part de Ferrocarrils implicarà l'execució de diferents treballs de reforma i millora de les funcionalitats, amb l'objectiu d'adaptar-les als estàndards de la línia Lleida-La Pobla de Segur. Les principals actuacions que s'hi duran a terme seran l'adequació d'instal·lacions i millora de la seguretat, la instal·lació d'equips i sistemes d'informació al viatger en temps real, equips de venda de bitllets, i els treballs de millora d'edificació o obra civil necessaris per garantir un servei homogeni.
Actualització del pla de negoci i noves inversions
El Govern també ha elevat l'actualització del Pla de Negoci elaborat per FGC Rail com a resultat dels canvis esmentats. En aquesta actualització es defineixen els serveis proposats, els ingressos i costos d'operació i les inversions a realitzar, les quals s'incrementen respecte a les previstes especialment per les noves necessitats derivades de l'adequació de les instal·lacions de Pla de Vilanoveta (Lleida).
Les inversions també augmenten per l'adequació de les estacions de viatgers i la necessitat d'implantar el nou sistema de senyalització i control de velocitat ERTMS-2 (Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari). Aquest sistema europeu garantirà la seguretat i interoperabilitat del servei ferroviari amb la resta de la xarxa catalana i europea.
ERC demana que es modernitzi la línia juntament amb la R13
Aquesta mateixa tarda, la comissió de Transports del Congrés ha aprovat per 21 vots a favor (ERC, Junts, PP, Sumar, Bildu i BNG), 3 en contra (Vox) i 12 abstencions (PSOE) una proposició no de llei (PNL) d’ERC que insta el govern espanyol a “modernitzar” les línies R13 de Rodalies i RL3, el corredor Barcelona-Manresa-Cervera-Lleida, perquè ofereixi un servei “segur, eficient i adaptat a les necessitats de la ciutadania de Ponent, Camp de Tarragona i comarques interiors”. La iniciativa també reclama un increment de les freqüències “que s’adapti als horaris de la vida real”, i més inversió en accessibilitat i seguretat de les estacions. A més, insta el ministeri de Transports a recuperar el segon tram de via a Bellpuig, una reivindicació històrica del territori.
La diputada d’ERC Inés Granollers, que ha impulsat la iniciativa, assegura que l'Estat actual de la infraestructura i del servei situa els habitants de Lleida, Valls o Cervera com a “ciutadans de segona en matèria de mobilitat”.
En aquest sentit, ha afirmat que la “poca oferta” entre Lleida i Barcelona, via Valls, de la R13 i la limitació horària que provoca una “consolidació de desigualtat territorial inadmissible".
Pel que fa a la RL3, els republicans denuncien els trams de via única existents que limiten la flexibilitat en els horaris i limiten la capacitat de la línia. “El tram de via única entre Mollerussa i Tàrrega és el que més limita l’operació de la línia” ha defensat Granollers.