Liciten el projecte del nou CAP d'Alpicat: l'edifici tindrà 2.400 metres quadrats i costarà uns 6,4 milions d'euros
Creix en consultes i espais per atendre una àrea de població que ha crescut un 61% en 25 anys, segons Salut
L’empresa pública Infraestructures.cat ha publicat el concurs per a la redacció del projecte del nou Centre d’Atenció Primària (CAP) Alpicat que s’ha de construir a la confluència dels carrers Enric Granados i Sardana, en un terreny cedit per l’ajuntament.
El nou edifici, que substituirà el CAP actual, tindrà una superfície de 2.400 metres quadrats i creixerà en consultes, sales de tractament i extraccions, així com en espais de reunió o per fer accions grupals. S’ampliarà també l’àrea destinada a les urgències i la d’atenció al ciutadà, entre d’altres, que milloraran la funcionalitat del centre i les condicions de treball dels professionals.
Segons Salut, aquest dimensionament de les instal·lacions permetrà oferir una millor atenció a la població actual de l’ABS Lleida Rural Nord, que en 25 anys ha augmentat un 61%, passant de 16.425 persones el 2001 a les 26.458 actuals. Corresponen, a més d’Alpicat, als municipis d’Albesa, Alcoletge, Alpicat, Benavent de Segrià, Corbins, la Portella, Rosselló, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de la Barca i Vilanova del Segrià, que mantindran els seus consultoris locals.
L’actual centre d’atenció primària es va construir l’any 2.000 i s’ha quedat petit per acollir l’equip de professionals actual. L’ampliació de la cartera de serveis en els últims anys ha comportat també la incorporació de nous rols professionals que realitzen activitat al centre, com ara treballadors socials, personal de gestió i serveis, gestors de cronicitat, referent de la gestió de residències, referent de benestar emocional, dietista-nutricionista, fisioterapeuta, higienista bucodental i l’equip de salut mental.
El cost aproximat de la nova construcció serà d’uns 6,4 milions d’euros més equipament. La previsió és que el projecte s’adjudiqui en 6 mesos.