Piensos Costa invertirà 60 milions en el club de golf Bonmont de Mont-roig
Costa Foods, el grup empresarial agroalimentari amb seu a Fraga (Baix Cinca), prepara una inversió de 60 milions d’euros per rellançar Bonmont, el complex esportiu i turístic que va adquirir a començaments del 2025 en dos operacions que van sumar un desemborsament del voltant de deu milions d’euros.
Segons va avançar Diari de Tarragona, el pla del grup fragatí, que ja opera al sector hoteler al Pirineu d’Osca, consisteix a reobrir el complex l’any que ve, i això inclou finalitzar les obres de l’hotel, un establiment de cinc estrelles que disposa de 135 habitacions i d’una àrea de spa, i completar el seu equipament. Cadenes com Sheraton i Westin ho van intentar abans de la pandèmia, però van acabar desistint del projecte.
Es tracta de l’únic hotel amb camp de golf de la Costa Daurada, encara que la instal·lació esportiva requereix una forta inversió en condicionament després de set anys de desús. Els nous propietaris projecten, segons va informar el diari tarragoní, construir una depuradora d’aigües residuals per regar el camp de golf. El projecte definitiu, que es presentarà a l’abril, està vinculat amb un altre de promoció de la Costa Daurada, a la qual la Generalitat vol portar el 2031 la Ryder Cup, el torneig que fa un segle que enfronta els EUA i Europa.
El grup fragatí ha tancat diverses operacions corporatives durant les últimes setmanes, en les quals ha augmentat fins als dos terços de l’accionariat la seua participació en la SD Osca (suma un 96 per cent amb el saragossà grup Arqa) al convertir en capital un préstec participatiu.
La setmana passada va aconseguir un 52,6 per cent de les accions de la càrnia Esfosa (Escorxador Frigorífic d’Osona), de Vic, després d’adquirir la participació de Grupo Jorge. A l’abril va anunciar una inversió de 986 a Clave, el Centre Logístic Agroalimentari de la Vall de l’Ebre, ubicat a Villamayor de Gállego.