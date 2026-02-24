HABITATGE
Queixes per sorolls i incivisme d’okupes en dos pisos d’un bloc a Juneda
Tenen punxada l’aigua i la llum, que Endesa preveu tallar acompanyada dels Mossos
Veïns del carrer Font del Gat de Juneda han expressat el seu malestar per l’incivisme de dos famílies d’okupes que fa més de dos setmanes es van instal·lar en sengles habitatges d’un bloc de pisos. Asseguren que posen música alta fins a la matinada i que han punxat la llum i l’aigua. Aquesta última connexió sense permís provoca goteres en parets i humitats al pàrquing, segons els veïns.
El bloc és propietat de la Sareb i està format per una desena d’habitatges. En alguns hi ha inquilins que tenen contractes del lloguer social. En d’altres, els habitants han okupat vivendes però, encara que no tenen contractes d’arrendament, paguen subministrament elèctric i aigua. En almenys dos pisos, els okupes s’han connectat sense permís a la xarxa elèctrica i d’aigua. Aquest és el cas de les famílies objecte de queixes, arribades de València.
Els veïns afirmen que no han tingut problemes amb la resta d’habitants, siguin arrendataris o okupes. En canvi, afirmen que els que han arribat fa setmanes desmantellen els habitatges i venen objectes com radiadors. Les mateixes fonts van assenyalar que s’ha sol·licitat assessorament als Mossos, al corrent del cas, i també s’ha informat l’ajuntament.
Per la seua part, fonts d’Endesa van indicar que el setembre passat ja van tallar connexions elèctriques irregulars, encara que en alguns pisos les han restablert. La companyia preveu una nova intervenció a curt termini amb la presència dels Mossos. Aquest diari no va poder contactar ni amb la Sareb ni amb el consistori.