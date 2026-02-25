Accés amb targeta a l’única illa per a reciclatge
En marxa una nova prova pilot per millorar la selectiva. Amb tancament de les fraccions de resta, orgànica i envasos
L’única àrea de contenidors de residus dels Arcs ja només permet l’accés amb targeta. Es tracta d’una nova prova pilot del consell comarcal del Pla d’Urgell per millorar la recollida selectiva, situada en el 48%, per sota dels objectius europeus del 55% el 2025 i el 60% el 2030. El coordinador de Medi Ambient, Ramon Montserrat, va explicar que als Arcs s’han tancat els contenidors de resta, orgànica i envasos, que ara s’obren amb una targeta vinculada a cada llar. La mesura s’emmarca en la recollida individualitzada i en la futura aplicació de taxes diferenciades segons el comportament de reciclatge. Montserrat va remarcar que la fracció resta és la més cara i la que més penalitza, mentre que les selectives generen retorns econòmics. L’actuació forma part d’una segona fase de proves pilot en què ja s’ha implementat una àrea a Bell-lloc. El consell ja va assajar aquest sistema a Vilanova de Bellpuig, Sidamon i el Palau d’Anglesola, on el funcionament s’ha estabilitzat i han millorat els resultats.
L’alcaldessa de Bellvís i els Arcs, Sílvia Escalé, va assenyalar que l’existència d’una sola illa de contenidors va facilitar escollir els Arcs per a la prova. També va confiar que el tancament redueixi els abocaments fora del contenidor en una zona de pas amb problemes d’incivisme. Escalé va destacar que es repartiran entre 120 i 130 targetes en aquest poble agregat a Bellvís, d’una mica més de setanta habitatges.