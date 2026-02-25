Ares Lahoz, deu anys competint com a pionera en el món del motor
La pilot de Mollerussa relata el seu camí de superació en un esport masculinitzat. Amb el Dakar com a meta, es fixa ara com a objectiu entrar al top 5 del campionat europeu
La pilot mollerussenca Ares Lahoz s’ha consolidat en l’esport de motor (principalment, autocròs) després d’una dècada de competició en un entorn que descriu com “un món completament d’homes”. La seua trajectòria, a més, no s’explica només des del volant, ja que combina la faceta esportiva amb responsabilitats de gestió dins del projecte amb què competeix. Va començar a córrer als 16 anys, compartint circuit amb nois que, segons recorda, “portaven molt malament el fet de competir contra una dona”. Aquells primers anys van estar marcats per la pressió. “He hagut de demostrar molt més”, afirma. Lahoz parla d’una etapa en què es va sentir “molt més jutjada”, amb “molts comentaris” i fins i tot episodis de duresa: “M’han arribat a fer fora de la pista.”
També recorda que, mentre que entre els seus competidors la rivalitat es quedava a la cursa, amb ella costava més normalitzar la convivència fora del circuit. Malgrat tot, aquesta exigència extra va acabar reforçant-la i, quan van arribar els resultats, es van traduir en un major reconeixement.
Així, el 2020 es va proclamar campiona d’Espanya d’autocròs a Divisió III al volant d’un Speedcar TTR, la primera dona a conquerir un títol absolut a la disciplina. Des d’aleshores, ha continuat creixent fins a sentir-se plenament integrada: “Ara mateix estic superacceptada, la gent em dona moltíssim suport.” El seu present va més enllà de la condició de pilot. Lahoz, amb 26 anys, explica que ha assumit un paper clau en l’estructura amb què competeix: “He acabat portant gran part de l’empresa amb la qual fabriquem els cotxes”, i afegeix que corre “amb un equip que jo gestiono”. Aquesta doble funció, en pista i a fora, defineix una trajectòria en la qual es creuen competició, organització i treball tècnic.
També reivindica el vincle amb Mollerussa, tant pel suport rebut com per la possibilitat d’entrenar a prop de casa. En l’horitzó manté dos metes. A llarg termini, el Dakar, una aspiració que segueix viva, frenada pel finançament. “Els pressupostos són enormes”, reconeix. A curt termini, el seu objectiu està a aconseguir “un top 5 a l’europeu”. Després d’haver estat vuitena, vol “escalar tres posicions” i “assolir més d’un podi”.
Els seus propietaris, Laura Tomás i Albert Miquel, expliquen que a l’obrir el local volien que anés “més enllà d’una cafeteria”, “un lloc per fer comunitat a Mollerussa” i un “punt de trobada” per donar visibilitat a persones de la ciutat i de la zona que fan coses rellevants i, moltes vegades, poc conegudes.
Segons detallen, el projecte ja ha comptat amb sessions anteriors amb la periodista Anna Gómez i l’il·lustrador Jimbo Bernaus, i naix amb voluntat de continuïtat mensual.
L’objectiu final d’aquesta experiència, en paraules dels organitzadors, és que “Mollerussa conegui millor els seus propis herois”.
Un nou cicle de xarrades per donar a conèixer els ‘herois’ locals
La pilot va participar recentment en el cicle de xarrades impulsat per Nu Naked Coffee a Mollerussa, una iniciativa que busca convertir la cèntrica cafeteria en un espai de trobada i comunitat al voltant d’històries locals.