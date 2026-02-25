RECICLATGE
Bellpuig estrena la recollida selectiva de tots els residus porta a porta
Bellpuig va iniciar ahir la recollida selectiva porta a porta. Ho va fer amb l’orgànica i el paper i cartró. L’alcalde, Jordi Estiarte, va destacar que “és un projecte de mandat per millorar els nivells de reciclatge, una assignatura pendent (l’índex és d’un 41,7%)”, i va assegurar que “confiem plenament en la ciutadania de Bellpuig, com ha quedat demostrat amb la bona resposta el primer dia, amb molts cubells al carrer”.
Amb la posada en marxa de la recollida domiciliària a Bellpuig, tot l’Urgell disposa d’aquest model de reciclatge. La majoria recullen només dos fraccions, mentre que Bellpuig ho fa de les cinc, igual que Verdú.