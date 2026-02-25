TRIBUNALS
Demanen 14 anys per a l’acusat de cremar la seua parella a Artesa de Segre
Va patir cremades en el 18% del cos
La Fiscalia sol·licita una condemna de 14 anys de presó i sis de llibertat vigilada per a un home de 42 anys de nacionalitat portuguesa acusat de cremar la seua parella quan dormia a Artesa de Segre el 28 de novembre del 2022. El Ministeri Públic l’acusa d’un delicte d’assassinat en grau de temptativa i demana que indemnitzi la víctima, originària d’Agramunt i que va resultar greument ferida, amb 120.000 euros. El judici se celebrarà el 5 de març a l’Audiència.
Els fets van tenir lloc de matinada en un pis de la plaça Major. Segons el Ministeri Públic, l’acusat va llançar un líquid inflamable i va calar foc a la seua parella quan aquesta dormia al sofà i li va dir “jo vaig a la presó per tu no veuràs la llum del sol mai més”. Segons la instrucció del cas, la dona va explicar que cap a les 23.00 hores del diumenge 27 de novembre l’acusat va entrar a casa i li va escorcollar la bossa per agafar-li diners per comprar drogues, va marxar i ella se’n va anar a dormir. Més tard, va veure que la seua parella va tornar al pis, va moure la nevera per posar-la darrere de la porta i va notar com li va tirar un líquid a la cara mentre li deia “això no s’encén, filla de puta, et mataré”. La víctima va dir que creia que li havia tirat oli de romer i que, al veure que no s’encenia, li va llançar acetona a la cara mentre li cridava que “ara sí que moriràs, ara ho cremaré tot”. Va declarar que la va agafar pel coll i va intentar ofegar-la. Finalment la va agafar i li va dir “anem-nos-en que jo també m’estic cremant”. La dona va patir cremades en el 18% del seu cos. La Fiscalia també sol·licita que no pugui atansar-se a la víctima durant 20 anys i que quan compleixi tres quartes parts de la condemna sigui expulsat del país durant una dècada.