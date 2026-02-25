MOBILITAT
Ferrocarrils relleva Renfe a la tardor en la línia de Manresa amb tres trens més
Entre Lleida i Cervera, i assumirà l’explotació i la gestió de catorze estacions
El Consell Executiu va ratificar ahir que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) rellevi Renfe en la línia ferroviària de Manresa (RL3 i RL4) a partir de la tardor i assumeixi l’explotació de 14 de les seues estacions, 9 de les quals a Lleida. FGC serà el principal operador de les Rodalies lleidatanes i només la línia de la costa seguirà en mans de l’operadora estatal.
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) operarà a partir de la tardor les línies RL3 entre Lleida i Cervera i RL4 entre la capital del Segrià i Terrassa. Així ho va avançar ahir la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va ratificar l’acord perquè l’operadora assumeixi l’explotació comercial d’aquestes línies a càrrec de la seua filial FGC Rail, a banda de l’explotació i gestió de les 14 estacions, propietat de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), i on FGC serà l’únic operador. Tot això arriba després de l’últim mes de caos ferroviari a Catalunya.
El nou servei oferirà 14 circulacions diàries per sentit entre Lleida i Cervera: les de l’RL3 passaran de 6 a 9 amb tres trens més. A aquestes se sumaran les 5 de l’RL4 el trajecte de les quals continua fins a Terrassa. Els nous trens amb què s’operarà el servei està previst que arribin a l’abril. Un ja està fent trajectes d’homologació des del gener.
Quant a les estacions, ja s’ha iniciat el tràmit per formalitzar la cessió de l’explotació amb Adif, titular d’aquestes instal·lacions i de la resta de la infraestructura de la línia. Això implicarà treballs per reformar les estacions i adaptar-les de forma similar a les de la línia de Lleida-la Pobla. Està previst millorar la seguretat, la instal·lació d’equips i sistemes d’informació al passatger en temps real, d’equips de venda de bitllets, a més de treballs als edificis o obra civil. Es tracta de les estacions de Bell-lloc d’Urgell, Mollerussa, Golmés, Castellou de Seana, Bellpuig, Anglesola, Tàrrega, Cervera, Sant Guim de Freixenet, a la demarcació de Lleida, i les de Sant Martí de Sesgueioles, Calaf, Seguers-Sant Pere Sallavinera, Aguilar de Segarra i Rajadell, a l’Anoia i el Bages.
Paneque va destacar que aquesta transició representa “un salt qualitatiu i quantitatiu” en el servei ferroviari, consolidant FGC com a principal operador a la demarcació, tret de les línies de la costa R13 i R14, que seguiran en mans de Renfe. A la línia de Lleida-la Pobla de Segur, Ferrocarrils de la Generalitat ofereix de 10 a 12 circulacions diàries entre Lleida i Balaguer.
En el tram lleidatà es renovaran nou estacions
De les nou estacions de la línia de Manresa a la demarcació de Lleida, la majoria no disposen de personal d’atenció a l’usuari ni hi ha venda de bitllets o màquina expenedora, i els títols de viatge han d’adquirir-se a bord del tren a través de l’interventor. Només hi ha venda de bitllets de manera presencial a Cervera, i a Tàrrega hi ha màquina. Moltes tenen desperfectes i pintades i no estan arreglades, amb alguns elements trencats o desfasats, i fins i tot tancades, com és el cas de Mollerussa. Algunes d’aquestes instal·lacions només són baixadors sense un edifici.L’actualització del Pla de Negoci d’FGC Rail, ratificat ahir pel Govern, defineix els ingressos i costos d’operació i les inversions per realitzar, que s’incrementen respecte a les previstes per a les noves necessitats de l’adequació de les estacions de viatgers i la necessitat d’implantar el nou sistema de senyalització i control de velocitat ERTMS-2 (sistema europeu de gestió de Trànsit Ferroviari). Principalment, els treballs consistiran a millorar les estacions, la seua funcionalitat, seguretat i amb equips i sistemes d’informació als passatgers en temps real i de venda de bitllets equiparables amb els de la línia de Lleida-la Pobla de Segur.