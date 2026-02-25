ENERGIA
Una firma danesa projecta deu molins de vent de 200 metres d’altura al Segrià
Els més potents previstos fins a la data a les comarques de Lleida, de 6,8 MW cada un. Sumaran una potència de 68 MW entre Maials i Llardecans i la tramitació correspondrà a l’Estat
La multinacional danesa Orsted projecta construir al sud del Segrià una desena de molins de vent de 200 metres d’altura. Estaran distribuïts entre els termes municipals de Maials i Llardecans i seran els més potents previstos fins ara a la província, amb 6,8 megawatts (MW) cada un.
Fins ara s’havien plantejat a Lleida aerogeneradors d’una mida similar, però mai abans havien assolit aquesta potència a les comarques lleidatanes i molt pocs la superen a la resta de Catalunya i Espanya.
La mida d’aquests molins de vent contrasta amb els primers instal·lats a Lleida fa gairebé dos dècades, de poc més de 110 metres d’altura.
La mida ha anat en augment des d’aleshores, però els més grans construïts fins a la data a les comarques lleidatanes no superen els 150 metres. Per la seua part, els deu projectats a Maials i Llardecans conformaran el parc eòlic denominat Pinat, amb una potència de 68 MW. La tramitació correspondrà a l’Estat, al superar el llindar dels 50 MW.
Tramitació ambiental
Aquest nou parc eòlic es troba en els primers passos de la tramitació ambiental davant del ministeri de Transició Ecològica. Està previst en sòl rústic a uns dos quilòmetres del poble de Maials, a uns tres quilòmetres del nucli urbà de Llardecans i a uns 6,8 quilòmetres dels de Torrebesses i Sarroca de Lleida, segons documents del projecte. Evacuarà l’energia que generin els molins a través d’una línia de molt alta tensió (MAT) de 400 kV que estarà soterrada i acabarà a la subestació elèctrica de Maials.
El trasllat de peces per als aerogeneradors i la maquinària necessària per instal·lar-les “requerirà fer millores a la xarxa de comunicacions” per part del promotor. Així ho afirma el projecte, que apunta a intervencions en “carreteres locals i comarcals”. Això, al seu torn, “contribuirà a complementar la infraestructura de defensa contra incendis forestals”.
Només tres projectes en tramitació per a parcs eòlics a Tarragona superen a Catalunya la potència dels molins de vent previstos a Lleida, al superar els 7 MW per cada molí.
El parc eòlic de Pinat és el primer que ha iniciat la tramitació a Lleida en més de dos anys. Durant aquest període, nombrosos projectes per a nous aerogeneradors han estat en tramitació davant de l’Estat i la Generalitat, sense que cap hagi aconseguit completar-la fins a la data.