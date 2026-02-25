Pla per mobilitzar pisos buits amb 104 sol·licituds en espera
La Taula d’Habitatge contacta amb fins a 84 propietaris en una primera fase
Mollerussa ha posat en marxa una campanya per mobilitzar pisos buits i ampliar l’oferta d’habitatge al municipi, en un context de forta pressió sobre el lloguer, amb 104 sol·licituds actualment en llista d’espera a la Borsa d’Habitatge. La iniciativa, impulsada per l’ajuntament amb la Taula d’Habitatge, busca que els propietaris treguin els seus immobles al mercat, tant en règim de lloguer com de venda.
La regidora d’Habitatge, Anna Carné, va presentar ahir el cicle de píndoles informatives, que es difondrà a les xarxes socials municipals sota el lema Cada habitatge buit guarda històries per descobrir. La campanya inclou 10 vídeos breus elaborats per professionals especialitzats sobre qüestions clau com els riscos de mantenir una vivenda desocupada, el funcionament de la borsa, la tramitació de documentació obligatòria i els ajuts a la rehabilitació.
L’acció parteix de l’estudi de pisos buits realitzat durant el 2025 en col·laboració amb Social House. En una primera fase centrada en una zona del centre de la ciutat es van detectar 174 habitatges amb indicis de desocupació. Després de l’encreuament de dades amb padró, subministraments i cadastre, l’anàlisi va permetre identificar 103 cases buides. El treball de camp posterior, amb enviament de cartes, trucades personalitzades i cites presencials, va permetre contactar amb 84 propietaris.
Encara que ara per ara cap immoble s’ha incorporat a la Borsa d’Habitatge, diversos amos han mostrat interès i ja han rebut assessorament sobre recursos i incentius disponibles. Carné va subratllar que una part dels propietaris opta pel mercat privat. Davant d’aquesta situació, l’ajuntament defensa mantenir les accions d’informació i sensibilització, juntament amb incentius com bonificacions de l’IBI per a lloguer assequible el suport a la rehabilitació amb informe tècnic gratuït, entre altres mesures.