Retiren una trentena de bicicletes abandonades en carrers de la ciutat
La policia local de Mollerussa, amb el suport de la brigada municipal, ha portat a terme una nova actuació per retirar bicicletes en estat d’abandó en diferents punts del municipi, després de la que ja es va realitzar a finals d’agost de l’any passat. En aquesta ocasió, s’han retirat una trentena de bicicletes que feia setmanes que ocupaven la via pública sense cap ús aparent o bé obstaculitzaven la mobilitat dels vianants. L’actuació s’ha desenvolupat principalment en espais com les places de l’Ajuntament i la Pla d’Urgell, els carrers Ferrer i Busquets i Ferran Puig i Urgell, així com a la zona de l’estació de tren.
Moltes d’aquestes bicicletes presentaven un deteriorament evident, amb absència de peces com rodes o cadenes, i estaven subjectes al mobiliari urbà, com fanals, arbres o senyals de circulació. Les bicicletes retirades s’han traslladat al dipòsit municipal.
Les persones propietàries que puguin acreditar la seua titularitat podran recuperar-les.