SUCCESSOS
Apunyala el seu germanastre al cap en una discussió a Vielha
Va ocórrer en un pis de la capital d’Aran i els Mossos van arrestar el presumpte autor per temptativa d’homicidi. El ferit va ser evacuat i va rebre punts de sutura
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres a Vielha un home de 33 anys acusat d’apunyalar el seu germanastre al cap durant una discussió. L’individu va ser arrestat pels delictes de temptativa d’homicidi i maltractament en l’àmbit de la llar, segons va informar El Caso i va confirmar aquest diari. La víctima va ser evacuada amb pronòstic greu a l’hospital de la capital de la Val d’Aran encara que la seua evolució va ser favorable, segons van informar fonts solvents a aquest diari.
Els fets van ocórrer a l’interior del domicili familiar a Vielha. Per causes que es desconeixen i s’estan investigant, es va produir una discussió entre dos homes que són germanastres i un d’ells va agafar una arma blanca i va atacar l’altre al cap. La víctima va patir un tall d’uns vuit centímetres entre el cap i el coll. Posteriorment, el presumpte autor va ser arrestat per la policia pels delictes de temptativa d’homicidi –ja que la ferida era en una zona vital– i maltractament en l’àmbit de la llar. Per la seua part, la víctima va ser evacuada en ambulància a l’hospital de la capital aranesa, on va ser atesa d’urgència. Va rebre diversos punts de sutura i la seua evolució era favorable.
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial del Pirineu Occidental es va fer càrrec de la investigació del cas per aclarir els fets. Pel que sembla, el detingut tenia antecedents al seu país d’origen.
Val a recordar que els Mossos d’Esquadra van detenir diumenge passat una dona acusada d’apunyalar un home a l’entrecuix quan mantenien una relació sexual a la ciutat de Lleida, com va avançar SEGRE. Va ser arrestada per un delicte d’homicidi i va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició. Per la seua part, els Mossos van detenir dimecres l’home com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual. Pel que sembla, la dona no va consentir endurir la pràctica sexual.