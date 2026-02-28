Ath torn de 400.000€ tà acabar era renovacion des ambulàncies
Tà substituïr-ne es dues mès antigues, en auer prorrogat era sua vida utila
Eth Conselh Generau d’Aran a iniciat era licitacion tà dotar as Pompièrs d’Aran de dues naues ambulàncies que poguen garantir era responsa sanitària preespitalèra des incidents que i pogue auer en territòri dera Val d’Aran, en transpòrt sanitàri urgent e en transpòrt sanitari non urgent. Eth contracte, que supause ua inversion de 390.000 euros, servirà tà híger ara flòta des Pompièrs ua ambulància assistenciau de supòrt vitau basic e ua auta damb supòrt vitau auançat, qu’an de substituïr a d’auti dus veïculs deth madeish tipe que ja an superat era vida utila de 10 ans que mèrque era normativa tàd aguestes equipes.
Eth Conselh Generau d’Aran aprovèc eth passat mes d’octobre un decret qu’establie qu’aguestes dues ambulàncies poderien seguir emplegant-se pendent dus ans mès enlà dera sua vida utila aplicant dues ordes dictades peth Ministèri de Presidéncia que permeten aguesta mesura per “causes excepcionaus”.
Era licitacion tanben includís un plan de manteniment preventiu sense còst entara administracion que s’aurà d’amiar a tèrme per part deth personau especializat enes installacions des Pompièrs o en quauque establiment especializat de Vielha. Aguest programa includirà dues revisions annaus de cadua des ambulàncies, enes que s’inspeccionaràn toti es aspèctes d’andús veïculs. Es enterpreses licitadores auràn d’includir enes sues aufèrtes es mejans de qué dispausen entà efectuar aguest manteniment e un plan d’inspeccions, que segontes especifique eth Conselh Generau, supausarà un còst d’uns 2.000 euros annaus.
Ath delà deth manteniment, era aufèrta tanben aurà en compde qu’aguesti dus naui veïculs dispausen d’un servici de pòstvenda urgenta que pogue garantir ua assisténcia mès enlà d’a on se trape era ambulància qu’ac requerisque, per çò qu’er adjudicatari aurà de justificar ua naua estructura tecnica qu’includisque ua forgoneta talhèr que pogue atier quinsevolh incidéncia en Vielha.