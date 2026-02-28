Més de 250 alumnes de Balaguer planten arbres al monestir de les Franqueses
Descobreixen el patrimoni natural i cultural, i l’associació El Xop de Vallfogona ha organitzat aquest diumenge una plantada popular
Uns 250 alumnes de quart de Primària dels centres educatius de Balaguer han participat aquesta setmana a la tradicional campanya de plantació d’arbres impulsada per la Paeria dins del Pla Municipal de Dinàmica Educativa. L’activitat es porta a terme a l’entorn del monestir cistercenc de les Franqueses i combina l’educació ambiental amb la divulgació del patrimoni històric local. Hi han participat els alumnes de l’Escola Pia, La Noguera, el CEE Estel, Àngel Guimerà, Gaspar de Portolà i Vedruna.
El projecte també inclou dos propostes complementàries: una plantació d’arbres amb la col·laboració de la brigada municipal de jardineria i un breakout educatiu titulat Descobrim el tresor de les Franqueses, impulsat pel Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera (CRP).
En aquest sentit, Eric Berga, del CRP, va destacar que l’activitat ha evolucionat fins a convertir-se en una experiència lúdica i participativa sense perdre la seua essència. “Conèixer, estimar i respectar el patrimoni natural i històric de Balaguer”, assenyala.
D’altra banda, Vallfogona de Balaguer celebrarà demà la seua pròpia plantada d’arbres organitzada per l’Associació Cultural El Xop, l’ajuntament i l’AFA de l’Escola Salvador Espriu. Es plantaran una vintena d’exemplars d’alzines, roures, til·lers i xiprers amb l’objectiu de crear noves zones d’ombra i millorar els espais comunitaris.
La jornada tindrà un caràcter festiu i popular i s’emmarca en un projecte iniciat el 2024, quan es van plantar un centenar d’alzines, pins i tamarindes a l’antic abocador per naturalitzar l’espai.