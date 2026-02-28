EMERGÈNCIES
Els Bombers de Seròs celebren quaranta anys amb una exposició
Els Bombers de Seròs celebren aquest any el seu quarantè aniversari i, per això, han preparat diversos actes. Un dels quals és l’exposició itinerant Bombers: passat, present i futur, que es va inaugurar ahir a la tarda al Centre Cultural. La mostra compta amb un apartat en el qual es conta la història dels Bombers de la localitat, que coincideix amb el quarantè aniversari de la creació del parc de Seròs i l’inici de les obres de construcció del nou.