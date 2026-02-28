Un estudi analitza la situació dels 21 nuclis agregats
L’ajuntament d’Artesa de Segre va presentar dijous un estudi que analitza l’estat dels 21 nuclis agregats del municipi que ha de servir per planificar el futur del poble. És un document tècnic l’objectiu del qual és disposar d’una anàlisi integral sobre la realitat territorial, social, ambiental i urbanística d’Artesa de Segre, i que té la voluntat d’ordenar tota aquesta informació en un sol suport que serveixi per entendre el funcionament global del poble.