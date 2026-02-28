SEGRE

Un estudi analitza la situació dels 21 nuclis agregats

L’estudi es va presentar dijous passat a Artesa de Segre. - AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE

L’ajuntament d’Artesa de Segre va presentar dijous un estudi que analitza l’estat dels 21 nuclis agregats del municipi que ha de servir per planificar el futur del poble. És un document tècnic l’objectiu del qual és disposar d’una anàlisi integral sobre la realitat territorial, social, ambiental i urbanística d’Artesa de Segre, i que té la voluntat d’ordenar tota aquesta informació en un sol suport que serveixi per entendre el funcionament global del poble.

