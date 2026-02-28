MOBILITAT
Ferrocarrils de la Generalitat preveu arribar a un milió de viatgers a l’any a Lleida
“Aviat” hi haurà més Avant, segons el Govern
El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, va assegurar ahir que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) “gestionarà un milió de passatgers a l’any a Lleida” quan assumeixi les línies Lleida-Cervera (RL3) i Lleida-Manresa (RL4) a partir de la pròxima tardor. Segons Nadal, la línia de la Pobla, també gestionada per FGC des del 2005, “s’atansa ja al mig milió de viatgers anuals”, i preveuen gestionar-ne uns 550.000 més a l’RL3 i l’RL4 gràcies a la inversió que es farà “per millorar la imatge i les estacions” i augmentar les freqüències “d’11 a 14”. Ambdós línies, ara en ple procés de manteniment després del caos ferroviari de gener, “hauran d’estar en bon estat” abans que FGC n’assumeixi la gestió, va afegir.
Les últimes dades de passatgers publicats per Renfe i FGC corresponen al 2021, quan segons ambdós operadores gairebé 800.000 lleidatans utilitzaven els trens de Rodalies i de la línia de la Pobla.
Nadal va fer aquestes declaracions després de la reunió de la comissió de seguiment de pla de Rodalies de Lleida, celebrada a la Diputació, en la qual va explicar que la xarxa ferroviària lleidatana ha de descansar també sobre l’R13 i R14 i sobre la línia que uneix Lleida amb Saragossa passant per Montsó. “Liderarem aquest projecte perquè sigui una realitat”, va afirmar.
El secretari de Mobilitat del Govern també va explicar que “hi ha un compromís per part del ministeri de Transports i de Renfe” perquè l’estació de Lleida Pirineus tingui “aviat” més freqüències d’Avant entre Lleida i Barcelona.