La Noguera haurà d'aportar 2.371,7 MW d’energia verda per al 2050
Segons la versió preliminar del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables. Ja hi ha instal·lades o en tràmit instal·lacions termosolars que produeixen 84,8 MW
Els 30 municipis de la Noguera hauran d’aportar a la xarxa elèctrica 2.371,7 MW produïts amb energies renovables el 2050, segons estipulen els resultats preliminars del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (Plater), presentats dijous per la directora de l’Institut Català d’Energia, Anna Camp.
Segons aquesta planificació, la comarca haurà de produir 2.042,5 MW amb energia solar fotovoltaica, mentre que la producció eòlica s’haurà de situar en 329,2 MW, encara que a dia d’avui encara no hi ha instal·lat a la comarca ni un sol molí.
Camp va explicar que, en l’àmbit fotovoltaic, la Noguera haurà de tenir 230,9 MW instal·lats en edificis, 308,9 MW en pedreres o abocadors en desús, per exemple, mentre que 1.502,7 MW s’hauran de situar en espais no transformats per l’activitat humana. Actualment, a la comarca hi ha una potència ja instal·lada i autoritzada o en tramitació de 84,8 MW, una aportació d’energia que ja es té en compte per a l’objectiu del 2050. A més, l’energia fotovoltaica de la comarca ocuparà una superfície no artificializada de 2.430 hectàrees, un 1,4% del total.