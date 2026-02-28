ADMINISTRACIÓ
La Generalitat preveu invertir 203 milions a Lleida, deu dels quals per a la línia de Manresa
El projecte dels pressupostos per al 2026 destina 52 milions a nous regadius i 30 a la conservació de carreteres. Prepara el desplegament de Ferrocarrils a la tardor per rellevar Renfe a l’RL3 i l’RL4
La Generalitat projecta invertir aquest any a Lleida 203,2 milions d’euros. Aquesta és la previsió del projecte dels pressupostos, que el Govern del PSC va presentar ahir al Parlament mentre busca suports per aprovar-los. D’aquesta xifra, 146,9 milions corresponen a les comarques del pla, 46,5 milions al Pirineu i 9,7 al Solsonès, a la Catalunya central. A aquesta quantitat se sumarà la inversió no territorializada, que s’aplica més enllà de l’àmbit de les comarques i les vegueries. Entre les novetats, destaquen 10 milions perquè Ferrocarrils (FGC) rellevi a la tardor Renfe en la línia de Manresa, com a operadora de l’RL3 i RL4.
Un de cada 4 euros d’inversió és per a regadius, amb 52 milions dels quals 44 són per estendre el reg del Segarra-Garrigues. Hi ha 2,8 milions per ampliar-lo a la Conca de Tremp, 2,6 per actualitzar el de Pinyana a Lleida i Alcarràs, i un milió per modernitzar el Canal d’Urgell alls Alamús, Torregrossa i Bell-lloc.
La inversió en la línia de Manresa, propietat de l’Estat, inclou habilitar tallers i oficines per a la firma FGC Rail, així com equips per a les estacions que explotarà l’operadora catalana. Per la seua part, la línia de la Pobla tindrà 7,7 milions destinats majoritàriament a la millora de la infraestructura, propietat de la Generalitat.
La conservació de la xarxa de carreteres de la Generalitat a Lleida suma partides per valor de 30 milions que incorporen mesures preventives contra despreniments. El pressupost incorpora també partides per al pagament d’obres ja executades, com 8,3 milions per a la nova estació de busos que Lleida inaugura avui. Una novetat són els “fons de millora per a inversions”, partides que sumen 8,4 milions reservats per a l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, l’Urgell i la Segarra i encara sense projectes assignats.