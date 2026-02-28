CARRETERES
El Govern central inicia la reparació urgent de l’A-2 a la Segarra dilluns i hi inverteix 4 milions d'euros
També rehabilitarà el ferm a l’Ll-11 i l’N-260 dins de la mateixa partida pressupostària. Els treballs a l’autovia arribaran disset dies després de l’incident que va obligar a tallar un carril per sentit
El ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible iniciarà dilluns la rehabilitació urgent del ferm en el tram de l’A-2 que travessa la Segarra (del km 522,2 al 530,7), exactament 17 dies després del greu incident del 13 de febrer. Entre la tarda i la nit d’aquell divendres, més de 30 cotxes van patir avaries simultànies –principalment punxades, llunes esquerdades i danys als baixos dels vehicles– pel mal estat de l’asfalt, agreujat per les intenses pluges dels últims mesos. Les obres d’urgència, amb un pressupost de 3,99 milions (IVA inclòs), inclouen fresatge del ferm deteriorat, reposició de 5 centímetres de barreja bituminosa i nova senyalització horitzontal. També es duran a terme els mateixos treballs a l’Ll-11 (km 0-7,9) i N-260 (km 194,5-223,5), però el focus està en l’A-2 pel seu impacte i els problemes crònics denunciats per conductors, alcaldes i veïns del territori.
El Govern de l’Estat respon així a les queixes veïnals i al col·lapse viari registrat, amb pedaços provisionals ja aplicats després del 13 de febrer i que des d’aleshores mantenen un carril tallat per sentit en aquest tram de l’A-2 entre Cervera i Ribera d’Ondara.
Precisament, ahir, coincidint amb l’operació sortida d’aquest cap de setmana, es va registrar trànsit dens en un tram d’uns quatre quilòmetres en sentit Lleida.
Segons el ministeri, està previst que aquestes obres es desenvolupin de forma urgent i que s’afegeixin a altres actuacions d’emergència que s’estan preparant en diferents punts de la xarxa de carreteres de l’Estat també afectats per les últimes pluges. Quan hi va haver l’incident de fa dos setmanes a l’A-2, el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va assenyalar que “encara que la reforma integral d’aquest tram s’iniciarà a finals de març, el que ha ocorregut obliga a realitzar una actuació d’emergència immediata”.
Precisament, el Consell d’Alcaldes de la Segarra va emetre una declaració conjunta per exigir al Govern central actuacions urgents davant del que consideren una situació d’inseguretat viària insostenible.
Els representants dels dinou municipis van reclamar que es materialitzi la inversió de fins a 13,28 milions d’euros compromesa per a la rehabilitació del ferm d’aquest tram, les obres del qual està previst que comencin a finals de març.
El caos del dia 13 revifa les queixes pel mal estat de la carretera
L’incident del passat 13 de febrer a l’autovia al seu pas per la Segarra, quan diversos vehicles van patir avaries a causa dels sots a l’A‑2 entre Cervera i Ribera d’Ondara, ha tornat a posar sobre la taula les queixes dels veïns i usuaris habituals d’aquesta via, en la qual fa anys que no es porta a terme cap inversió significativa.