L'accés a Gerb es manté tallat sense data de reobertura
Es treballa a la carretera LV-9047 per reforçar el pendent d’on van caure pedres de 25 metres cúbics fa més d'un mes. Red Eléctrica reforça el subministrament de la localitat
Encara no hi ha data per a la reobertura de la carretera LV-9047, el principal accés a Gerb, tallat fa més d’un mes, el passat 24 de gener, arran d’un despreniment de grans roques que també va afectar la línia elèctrica del municipi.
En les últimes setmanes, els tècnics de la Diputació han portat a terme treballs d’emergència per netejar i estabilitzar el talús, una actuació valorada en uns 500.000 euros. La zona afectada que voreja un massís de 80 metres d’altura va tenir la caiguda de pedres de fins a 25 metres cúbics, cosa que va obligar a tancar completament la via.
Els primers treballs a la muntanya ja han permès fixar el cim del pendent i reduir el risc de nous despreniments. Els operaris han col·locat malles metàl·liques a la part superior, on el perill era més imminent, i en els propers dies s’instal·laran ancoratges de més de 25 metres de profunditat per reforçar l’estabilitat del terreny. Tanmateix, les pluges de les primeres setmanes de febrer van alentir les tasques, i l’alcaldessa, Estefanía Rufach, va explicar que de moment “no hi ha un calendari” per a la reobertura de l’accés.
La carretera continuarà tancada unes setmanes més mentre es completen les estructures de seguretat i es garanteix l’absència de risc. Com a mesura provisional, s’ha habilitat un pas pel carrer paral·lel que permet l’accés per als veïns.
El despreniment va afectar la torre elèctrica que subministra energia a Gerb. Red Eléctrica ja ha iniciat els treballs per assegurar el subministrament i evitar talls o microtalls de llum. Segons Estefanía Rufach, s’ha presentat un projecte per ampliar la línia actual connectant-la amb la de Sant Llorenç de Montgai, amb l’objectiu de crear un anell de distribució que garanteixi el servei fins i tot en cas que hi hagi avaria.
Aquesta mesura es repetirà a Os de Balaguer, lloc en què també es preveu connectar la xarxa amb la del monestir de les Avellanes.