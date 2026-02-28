Mesures contra lauegi tà convertir era Bòrda dera Artiga en otèl de luxe
Eth projècte includís era installacion d’ancratges e pantalhes contra botassi
Reformar es bastiments dera antiga Bòrda dera Artiga, enes entorns dera localitat d’Arties, tà que poguer èster un otèl de luxe requerirà adoptar mesures tà evitar queigudes de ròques que poguen baishar dera montanha entath complèxe. Eth projècte, en procès de tramitacion en Ajuntament de Naut Aran, includís era installacion d’ancratges tà contier es ròques e de pantalhes tà arturar es que poguen quèir enes edificacions ath pè deth talhús. Aguestes intervencions aufriràn responsa as requeriments der Institut Cartografic e Geologic de Catalonha (ICGC) tà redusir eth risc geologic ena zòna. Era prepausa elaborada peth promotor estime qu’era inversion de besonh ei de mès de 139.000 euros.
Era Bòrda dera Artiga ei documentada per prumèr viatge en fotografies aerianes des ans cinquanta deth sègle passat. Siguec objècte d’un projècte hè mès de dues decades tà convertir-la en un refugi de montanha e, enes darrèri ans, a acuelhut nòces e d’auti eveniments organizadi peth coneishut restaurant Casa Irene damb sedença ena localitat d’Arties. Aguest establiment de gran renòm en territòri non aurà cap de relacion damb eth futur otèl, segontes corroborèren hònts propères ara operacion.
Sonque tà 12 persones
Eth projècte actuau a previst reformar eth complèxe tà hèr-ne un otèl de cinc esteles damb ua capacitat fòrça redusida: poirà acuélher un maximum de dotze clients, distribuïdi en mieja dotzea d’abitacions dobles, e ath “personau de besonh entath foncionament” der establiment, segontes cònste en expedient en tramitacion. Eth promotor ei era firma Daruan Group Holding, der empresari deth sector d’energies renovables, David Ruíz Andrés, qu’eth sòn nòm a figurat laguens dera lista des cent mès rics d’Espanha dera revista Forbes.