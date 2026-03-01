TURISME
Arranquen les visites als camps en flor amb més de mig miler de persones a Aitona
El municipi celebra la quinzena edició de Fruiturisme amb una floració avançada i acolorida que ahir es va imposar al cel gris. Seròs i Maials, altres destinacions que ja acullen activitats
L’inici de les visites guiades als camps en flor del Baix Segre va estar marcat pel contrast entre el cel gris que recordava que encara estem en època hivernal i els arbres plens de color que evocaven l’arribada de la primavera. En aquest escenari, Aitona va donar el tret de sortida a la quinzena campanya de Fruiturisme amb la Festassa, que va complementar les activitats a la natura amb gastronomia i música. Segons l’alcaldessa del municipi, Rosa Pujol, unes 600 persones, la majoria del poble i unes 250 de fora, van passejar ahir entre flors.
A les 11 del matí va sortir del pavelló poliesportiu el primer autocar de visitants de la campanya. Va portar a unes seixanta persones procedents, principalment, de l’àrea metropolitana de Barcelona però també d’altres punts de Catalunya, fins a una finca on dos guies els van donar a conèixer el procés natural de la floració i van poder disfrutar del paisatge. Una parella de visitants, Miquel i Rosa, va explicar que els venia de gust “conèixer la floració de primera mà”.
D’altra banda, una família procedent de Gironella va evidenciar que Aitona continua sent viral. “En xarxes socials vam veure una noia que havia vingut aquí i vam pensar que estaria bé fer la visita, i ens està encantant.”
Avui està prevista la sortida de dos nous autocars de visitants. A més a més, les rutes en bici elèctrica i els pícnics per la zona també estan en marxa, mentre que les reserves per passar la nit sota les estrelles en un iglú ja estan completes. Entre ahir i avui, la previsió és que s’arribi al miler de visitants a Aitona. La campanya, si el temps acompanya, s’allargaria fins a finals de març, ja que a les 3.500 hectàrees d’arbres de fruita de pinyol s’han afegit per primera vegada 150 d’ametllers que floreixen més tard, i amb flor blanca.
Aitona és un dels vint municipis que formen part de la campanya Segrià, Terra de Floració impulsada pel Consell comarcal, que es preveu allargar fins al 5 d’abril –en funció de la meteorologia– i que oferirà tallers familiars, visites a explotacions agràries, tastos de productes de proximitat, concerts i espais per disfrutar del paisatge.
En aquest sentit, la floració ja resplendeix també en els camps de Seròs, que dimecres passat van acollir una caminada en favor d’Afanoc.
Avui està previst que comenci la campanya Maials en flor amb una jornada que inclourà una caminada apta per a tots els públics i una degustació de productes de proximitat, entre d’altres.