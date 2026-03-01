POLÍTICA
D’Aitona a governar El Salvador
El vicepresident salvadorenc, Félix Ulloa, va passar un estiu de la seua joventut collint fruita en aquesta localitat del Segrià, a la finca familiar de l’actual alcaldessa. Manté des d’aleshores una amistat amb Rosa Pujol i la seua família i es visiten mútuament
La expressió “el món és un mocador” es justifica a través d’històries com la del vicepresident d’El Salvador, Félix Ulloa. Va nàixer en una ciutat del país centreamericà anomenada Chinameca el 1951, però de jove es va traslladar a Espanya per cursar els estudis universitaris. Es va graduar en Dret a la Universitat Complutense de Madrid, el 1979, i al finalitzar la carrera, a l’estiu, va arribar a terres lleidatanes. “Uns companys meus anaven a Aitona a collir fruita i em van comentar si volia anar amb ells... i hi vaig anar. D’això ja fa 48 anys [sospira]. Allà vaig estar collint préssecs, peres... i vaig conèixer la família Pujol. L’actual alcaldessa, Rosa, llavors era tan sols una nena”, rememora Ulloa.
Aquest va ser l’inici d’una relació d’amistat entre ells i d’afecte cap aquest municipi del Segrià que es manté fins avui dia. “Encara que després d’aquesta experiència vaig tornar a El Salvador, vaig mantenir el contacte amb els Pujol i vaig anar a visitar-los fa dos anys. Em va encantar tornar a Aitona i veure com havia canviat i crescut el poble, que em desperta records agradables d’una època sempre present com la joventut”, recorda el vicepresident d’El Salvador. De fet, “a finals d’aquest mateix estiu tinc previst tornar-hi”, va afirmar.
Però no només Ulloa ha vingut de visita a terres lleidatanes. Pujol també ha viatjat a l’Amèrica Central per retrobar-se amb el seu amic i conèixer el seu país d’origen.
Després de l’estiu collint fruita al municipi del Segrià, Ulloa va tornar a El Salvador, just quan va esclatar la guerra civil al país centreamericà, que es va allargar entre finals dels anys 70 i principis dels 90. “Quan va acabar, em vaig dedicar a fer treballs de caràcter internacional amb diversos organismes, i en un d’aquests vaig conèixer un jove Nayib Bukele (actual president d’El Salvador), que em va sol·licitar que l’ajudés laboralment en la meua condició d’advocat.”
“Més tard, en l’elecció presidencial del 2019, en la qual ell va resultar president, em va demanar que l’acompanyés i formés part del govern en qualitat de vicepresident.” En aquest període de temps, El Salvador ha viscut una revolució total –i no exempta de polèmica–. Les mesures adoptades pel govern de Bukele han posat el país en el focus d’atenció; tanmateix, Ulloa defensa que des que estan al comandament s’han aconseguit millores importants en “educació, salut i seguretat”.
En primer lloc, “som el primer govern que destina el 5% del PIB al sector educatiu, i tenim un programa per a la construcció de noves escoles cada dia, amb el qual ja hem fet realitat mig miler d’equipaments nous des que el vam iniciar”, afirma Ulloa.
En segon lloc, va destacar la “readequació” del sistema hospitalari, que també ha implementat avenços tecnològics per a l’atenció als pacients. Però si alguna cosa ha cridat l’atenció mundial són les seues mesures en seguretat, amb la implementació del CECOT, un centre penitenciari de màxima seguretat ubicat a Tecoluca. L’equipament va ser construït a finals del 2022 enmig d’una ofensiva a gran escala contra les bandes.
“Quan vam rebre el govern, El Salvador era el país més violent i perillós del món i ara és el més segur de l’hemisferi occidental, gràcies a la política implementada”, defensa el vicepresident Ulloa.