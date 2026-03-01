La Generalitat podrà ser distribuïdora elèctrica al comprar la de Llavorsí
Negociacions entre l’empresa pública L’Energètica i l’ajuntament per transferir-la
L’Energètica, la companyia elèctrica de la Generalitat, negocia la compra de la distribuïdora elèctrica municipal de l’ajuntament de Llavorsí. Aquesta operació permetria a l’empresa pública catalana prestar serveis de distribució d’energia a tot Catalunya, a l’adquirir una societat que disposa ja de les autoritzacions necessàries per fer-ho. Per la seua part, el consistori s’estalviaria l’alt cost de mantenir la xarxa elèctrica local, les línies i transformadors de la qual donen actualment llum a un centenar d’habitatges.
Ambdós parts han fet ja passos importants per portar la negociació a bon port. La Generalitat ha inclòs una partida de 600.000 euros per comprar la distribuïdora local de Llavorsí en el projecte dels seus pressupostos per al 2026. L’ajuntament, per la seua part, ha aprovat en plens municipals desafectar la distribuïdora com a bé municipal i modificar els seus estatuts com a passos previs per poder vendre-la.
L’Energètica exerceix actualment com a comercialitzadora elèctrica i l’any passat es va estrenar com a productora amb l’adquisició de les seues primeres centrals solars. Ara espera incorporar també la tercera i última branca del negoci elèctric: la distribució.
L’ajuntament, al seu torn, va vendre temps enrere la seua comecializadora elèctrica local a la companyia Factor Energia i ara espera vendre la distribuïdora a l’empresa de la Generalitat. De l’antiga companyia elèctrica municipal, el consistori únicament mantindrà la faceta de productor d’energia. Conservarà la seua petita central hidroelèctrica, que aprofita el cabal de la Noguera Pallaresa per generar electricitat.
Un mitjà per ‘rescatar’ antigues companyies de la llum municipals
Un dels objectius de L’Energètica és el rescat de companyies elèctriques locals que no han pogut adaptar-se a les creixents exigències del sector quant a inversió i burocràcia. L’empresa de la Generalitat ha establert ja contactes amb ajuntaments de Lleida les elèctriques municipals dels quals estan fora de la normativa, que exigeix dividir aquesta activitat en empreses generadores, distribuïdores i comercialitzadores. Alguns consistoris no ho han fet al considerar-ho econòmicament inviable, però això els exposa a sancions. Adquirir la distribuïdora de Llavorsí contribuiria que L’Energètica pogués rellevar-los en alguns casos.