L’església de Sant Vicenç, acordonada al caure pedres de la façana
La repararan a partir de la setmana que ve
La façana de l’església de Sant Vicenç d’Esterri d’Àneu està acordonada després de la caiguda aquesta setmana de pedres de la rosassa sobre el carrer. La parròquia va decidir tancar-la temporalment per seguretat, si bé va avisar els feligresos que la reobrirà “en els horaris habituals de missa” adoptant “les mesures de precaució pertinents”. Així ho va afirmar en un comunicat, que l’ajuntament va difondre a les seues xarxes socials divendres passat.
L’alcalde, Pere Ticó, va explicar que l’arquitecte del bisbat d’Urgell ha acudit a inspeccionar l’església i que la diòcesi ha contractat una empresa qualificada per portar a terme les reparacions al temple. S’espera que els treballs per assegurar la façana comencin en els propers dies. L’església, en ple carrer Major d’Esterri d’Àneu, va ser construïda al segle XVII i va ser objecte de reformes posteriors. Està declarada bé cultural d’interès local (BCIL).
El tancament temporal d’aquesta església d’Esterri d’Àneu arriba poc després que, el mes de novembre passat, la caiguda de pedres de grans dimensions de la façana de l’església de Sant Feliu de Sort sobre el carrer obligués també a tancar-la i acordonar el seu entorn. També en aquesta ocasió les reparacions van estar a càrrec del bisbat, que va contractar una empresa per dur-les a terme i va poder reobrir el temple un mes després, a mitjans de desembre.
Episodis de copioses pluges i vent en les últimes setmanes a Lleida han provocat despreniments tant en edificis com en pendents de muntanyes. Això ha provocat tancaments de carreteres com la del port de la Bonaigua, clausurada per una allau de roques aquesta setmana.