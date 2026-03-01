MUNICIPIS
Les Borges exhibeix teràpies amb gossos destinades a la tercera edat
La capital recupera la fira dedicada al benestar animal i els seus beneficis després de suspendre’s l’any passat. El programa continua avui amb una caminada solidària
Els beneficis d’utilitzar animals en les teràpies per tractar malalties de la tercera edat van centrar un dels principals actes de la Fira de Benestar Animal de les Borges. L’associació Recuérdame Alzheimer es va encarregar de mostrar tractaments amb gossos en els quals moltes persones grans van poder acariciar un animal ensinistrat amb aquesta finalitat.
La jornada va començar amb diverses activitats a la Placeta del Terrall. La primera va ser un canicròs a càrrec de la Clínica Veterinària Borges Vet i altres entreteniments organitzats per Adopta’m Mollerussa.
Al migdia, membres del cos d’Agents Rurals, amb la col·laboració del Centre de Fauna de Vallcalent, van alliberar una au rapinyaire.
A la tarda, es va projectar el documental Recuérdame: el principio de la desconexión i també es va portar a terme la xarrada Mes enllà de la paràlisi: història de voluntat animal a càrrec d’Andrea Vacas, de Rehabilitació i Acupuntura Animal. Entre les 17.00 i les 19.00 es va oferir un berenar solidari a càrrec de ResCats.
Avui la fira continua amb un dinar solidari a càrrec de ResCats, la segona Caminada Solidària de 6 quilòmetres organitzada pel Centre Excursionista de les Borges-Garrigues i Borders sin Frontera i una jornada sobre l’agressivitat en els gats, a més d’una sessió de formació sobre colònies de gats.
Aquesta és la segona edició del certamen, que es recupera després que la fira hagués de ser suspesa a causa de la detecció el 2024 de casos de dermatosi nodular contagiosa en bestiar boví que va impedir organitzar fires com a mesura preventiva adoptada per la Generalitat. La primera es va celebrar des del 8 fins al 10 de novembre de l’any 2024.
Com a acte previ, divendres es va inaugurar l’espai de lleure per a gossos, una zona delimitada i habilitada específicament perquè els gossos puguin fer exercici sota la responsabilitat i supervisió dels seus amos. Està obert d’octubre a març de 7.00 a 22.00 hores a l’hivern i de 7.00 a 23.00 hores d’abril a setembre. Ubicat al costat del cementiri, té una extensió de 925 metres quadrats i una zona d’agility perquè puguin anar sense corretja.