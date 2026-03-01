MOBILITAT
Liciten per 3,8 milions la renovació de la C-233 de la Granadella al Soleràs
Es tracta d'un tram de 13 quilòmetres
La Generalitat ha tret a concurs obres per renovar el ferm de la carretera C-233 entre la Granadella i el Soleràs, un tram de 13 quilòmetres amb un pressupost de licitació de 3,8 milions d’euros. Es tracta d’una actuació llargament reivindicada a les Garrigues per millorar la mobilitat a la comarca.
Aquesta és una de les obres recollides en l’acord que la Generalitat i la Diputació van anunciar el 2022 per millorar la xarxa viària de les Garrigues. El pacte entre les dos administracions contemplava també convertir en carretera camins ja existents entre Torrebesses i Castelldans per configurar l’anomenat Eix Transversal de Ponent.
Aquesta és, precisament, una de les actuacions incloses en el projecte de pressupostos de la Generalitat, amb una primera partida de 51.769 euros per a aquest any i la previsió d’invertir prop de 20 milions entre 2027 i 2029. Una tercera actuació pactada entre Govern i Diputació és l’adequació de camins de la corporació provincial entre els Torms i Bellaguarda.