CERTAMEN
A la venda cent cotxes d’ocasió per entre 5.950 i 32.400 € a Agramunt
El director de Trànsit inaugura la 24 Agr’auto
Agramunt celebra aquest cap de setmana la 24 edició de la fira de vehicles d’ocasió Agr’auto, en la qual quatre tallers locals posen a la venda un centenar de cotxes i furgonetes de segona mà amb preus que oscil·len entre els 5.950 (un Citroën C3) i els 32.400 euros (un BMW Sèrie 1).
La inauguració va anar a càrrec de Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit (SCT), que va destacar la importància de fires d’aquest tipus que “fomenten la renovació del parc automobilístic i contribueixen a reduir l’edat dels vehicles”.
Lamiel va assenyalar que “l’actual parc està envellit i és important renovar els vehicles perquè siguin segurs”. També va fer referència als quatre factors que incideixen en la seguretat viària: “Les infraestructures, els conductors, els vehicles i, com a novetat, la climatologia canviant.”
En aquest sentit, va subratllar que “Agramunt és un dels municipis que s’han acollit a les subvencions de l’SCT per millorar la seguretat viària”, destacant les actuacions realitzades en els últims anys, especialment en el tram urbà de la C-14, que va posar de relleu l’alcaldessa, Sílvia Fernàndez. Lamiel, que va oferir una xarrada, també va anunciar que Agramunt està redactant un nou pla de seguretat viària.
Per la seua part, la regidora de Fires, Tamara Lombardo, va destacar “l’àmplia oferta de vehicles exposats” i va afirmar que Agr’auto “és una fira de gran importància, una aposta pel territori i per l’economia de proximitat, que ofereix oportunitats tant a les empreses com als consumidors”.
Els visitants poden disfrutar d’un escalèxtric gegant i avui tindrà lloc l’encontre de motos Motorrons.