Una via verda per a bicis connectarà la Pobla i el congost de Collegats
Aprofitarà l’antiga N-260 en un tram entre túnels i contempla una inversió de 440.000 euros. Donarà continuïtat al carril fins a Tremp i preveu rebre uns 9.000 ciclistes a l’any
La Pobla de Segur vol convertir el congost de Collegats en un nou eix cicloturístic i de passeig a la vora de la Noguera Pallaresa. Promou una via verda que aprofitarà els trams en desús de l’antiga N-260 (Eix Pirinec) i connectarà el nucli urbà amb un dels paratges més emblemàtics del Jussà.
La via verda estarà equipada amb un carril bici entre el congost i el nucli urbà, utilitzant l’antiga calçada de la carretera nacional, al costat dels túnels actuals. En l’àmbit central, entre els accessos d’ambdós túnels, “no hi ha una plataforma adequada per a les bicicletes”, per la qual cosa es projecta una nova franja paral·lela a la carretera i al riu que garanteixi la continuïtat de l’itinerari sense interrupcions en el traçat.
El projecte defineix el carril bici com un eix ciclista entre la Pobla i Gerri de la Sal que haurà d’actuar com a columna vertebral de la vall. A més, donarà continuïtat al carril bici existent entre la Pobla de Segur i Tremp, i s’integrarà a la xarxa d’itineraris ciclistes interurbans de la zona de la Pobla, Gerri de la Sal i Sort. S’estima una demanda potencial d’entre 8.000 i 14.000 usuaris anuals de bicicletes.
L’alcalde de la Pobla, Marc Baró, va apuntar que la intervenció s’ha dissenyat en tres fases i que l’ajuntament ja va acordar destinar romanents d’altres actuacions vinculades als fons Next Generation, com els punts de recàrrega d’e-bikes, el pla d’acollida digital al visitant o millores d’eficiència energètica al Parc dels Raiers, situant la inversió municipal en uns 440.000 euros. Baró va concretar que s’executarà la fase que permetrà unir les vies entre els dos túnels, “en un tram que actualment no és transitable ni en bici ni a peu”, i que més endavant s’executarà una tercera actuació.
En el tram on no hi ha plataforma, la solució adoptada passa per construir una nova franja per a bicis per sota del nivell de la carretera, entre l’N-260 i el talús cap al riu, per poder evitar interferències amb el trànsit rodat.
Convivència segura
Allà on hi ha més espai lliure, hi ha prevista una plataforma de quatre metres d’ample que permetrà la convivència segura entre vianants i ciclistes, protegida cap al riu amb una barana de fusta que tindrà més d’un metre d’altura.
Aposta per ser l’epicentre de la pràctica del ciclisme
Aquesta actuació marca un nou impuls a una de les actuacions estratègiques en matèria de turisme sostenible del municipi i s’emmarca en el pla de sostenibilitat turística en destinació, que el consistori porta a terme des del 2023, i del projecte La Pobla de Segur: natura i turisme actiu sostenible. El consistori ha licitat aquesta setmana el projecte mitjançant un procediment negociat després que els dos processos oberts publicats el mes de juliol i el setembre de l’any 2025 quedessin deserts. L’objectiu de la Via Verda de Collegats és consolidar la Pobla com a epicentre de la pràctica del ciclisme. Aquesta via facilitarà la connexió de la comarca de sud a nord, des de Cellers fins a l’àrea de descans de Morreres. El pla de sostenibilitat turística integra també la restauració ambiental del pantà de Sant Antoni o la creació de noves infraestructures esportives.