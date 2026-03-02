Agr’auto tanca amb bon nivell de venda de cotxes
Tots els tallers van portar a terme transaccions. Èxit de Motorrons, amb 600 aficionats a les motos, i escalèxtric gegant
Agramunt va tancar ahir la 24 edició de la fira del vehicle d’ocasió Agr’auto amb un balanç positiu. La regidora de Fires, Tamara Lombardo, va destacar que “la valoració general és molt positiva, ja que tots els tallers participants han pogut tancar vendes de vehicles al llarg del cap de setmana” i van fer molts contactes que esperen poder materialitzar en vendes en els propers dies. Quant a l’afluència de visitants, Lombardo va afirmar que “ha estat bona durant tot el cap de setmana”, amb un públic molt interessat tant al conèixer de prop els models exposats com a l’aprofitar les diferents ofertes.
Encara que el nombre total de vendes ha estat lleugerament inferior al de l’any passat, que va ser una edició “extraordinària”, l’organització va posar de relleu l’alt nivell d’interès pel certamen.
Paral·lelament a la celebració d’Agr’auto, ahir al matí es va celebrar la 17 edició de la trobada motera Motorrons que va reunir més de 600 aficionats a les motos. La concentració va tenir lloc a la plaça Fondandada i els participants van gaudir d’un esmorzar solidari els beneficis del qual aquest any es destinaran al projecte Va!defusta de l’Associació Alba, que té el taller a Agramunt i dona feina a persones amb discapacitat.
En el marc d’Agr’auto, entre dissabte i diumenge quatre tallers locals van posar a la venda un centenar de cotxes i furgonetes de segona mà amb preus que oscil·laven entre els 5.950 i els 32.400 euros.
Renovació del parc
En aquesta ocasió, el certamen va posar èmfasi en la seguretat viària. En aquest sentit, la inauguració, que va tenir lloc dissabte al matí, va anar a càrrec de Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit (SCT), que va destacar la importància de fires d’aquest tipus perquè “fomenten la renovació del parc automobilístic i contribueixen a reduir l’edat dels vehicles”. Lamiel va assenyalar que “l’actual parc està envellit i és important renovar els vehicles perquè siguin segurs”.
També va fer referència als quatre factors que incideixen en la seguretat viària: “Les infraestructures, els conductors, els vehicles i, com a novetat, la climatologia canviant.” Precisament, Lamiel també va impartir una xarrada.
Els visitants també van poder disfrutar d’un escalèxtric gegant.