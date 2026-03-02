Col·lapsa el sostre de dos cases a Miralcamp: una deshabitada i en l'altra els veïns han pogut sortir abans de l'ensorrament
Una menor que estava desperta ha sentit sorolls i ha vist esquerdes i ha avisat els seus pares
La teulada i el forjat d'una casa de deshabitada del carrer Anselm Clavé de Miralcamp s'han ensorrat aquest dilluns de matinada i l'esfondrament ha afectat un habitatge colindant en què hi viu una família que ha pogut sortir de l'immoble a temps. Els Bombers han rebut l'avís a la 01.59 h i després de descartar persones afectades per l'ensorrament han demanat a la resta de veïns del carrer que es confinessin. Cap a les 04.00 hores els Bombers s'han retirat del lloc. També han estat activats l'arquitecte municipal i els serveis de l'ajuntament de Miralcamp. Els Mossos d'Esquadra han tallat tot el carrer i els accessos a l'escola, que està al costat –avui no fan classes en ser festiu per la celebració del carnaval al municipi–.
Segons ha explicat a SEGRE l'alcalde de Miralcamp, Melcior Claramunt, la família que viu en un dels habitatges que ha patit l'ensorrament ha pogut sortir a temps perquè la filla, menor d'edat, ha avisat els seus pares en sentir sorolls i veure esquerdes. Tots tres han sortit de pressa al carrer.
Segons l'alcalde, els tècnics han declarat en ruïna imminent els dos habitatges i hauran de ser enderrocats.