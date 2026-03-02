Dos paradistes històrics del mercat s’acomiaden després de vora mig segle
Joaquim Jordi i Josep Sánchez es jubilen i dilluns passat van muntar parada per última vegada. Posen en valor la fidelitat de la clientela i destaquen la importància d’apostar per la qualitat
Després de gairebé mig segle de treball sota el cel dels dilluns a Tàrrega, dos dels paradistes més veterans del mercat setmanal, Joaquim Jordi Foj i Josep Sánchez Martín, han posat punt final a una llarga trajectòria marcada per la constància, la proximitat i la confiança de milers de clients que, amb el temps, s’han convertit en amics. El seu comiat va tenir lloc dilluns passat. Joaquim Jordi Foj, amb la seua parada de tèxtil per a la llar al Pati, posava de relleu la fidelitat de la seua clientela. “Han estat molts anys i sempre m’he sentit molt agraït amb la gent. A més de ser al mercat, al nostre taller hem fet confecció de cortines a mida, i al llarg del temps va anar creixent el nombre de clients. Molta gent repetia, i això era senyal de confiança. La confiança i l’amistat dels clients és el que m’emporto”, deia amb orgull. “He anat a molts mercats i de tots en guardo molts records. A tots els llocs he tingut molt bons clients i, sobretot, bons amics. Em quedo amb això.”
Durant gairebé cinc dècades de despertars d’hora, fred, vent, calor o pluja, el Jordi va revelar que “a les inclemències del temps t’hi acostumes” encara que va reconèixer que “moltes vegades vaig pensar a posar una botiga, però mai ho vaig fer perquè tinc clients molt dispersos. Treballo en llocs diferents i això també et dona avantatges, perquè cada dia canvia”.
Ara que es jubila, ho fa amb la satisfacció d’haver resistit els canvis del temps i del consum. “Encara que els costums siguin diferents, el mercat directe es manté i es manté bé”, va assegurar, convençut que aquest model tradicional encara té molt recorregut.
Al carrer del Carme, Josep Sánchez Martín, conegut per la seua parada de galetes, fruita seca i dolços, compartia també sentiments semblants. La seua història és la d’una continuïtat familiar.
“Vaig començar amb el meu pare i amb el meu germà, ells ja no hi són, però jo he seguit. Han estat 47 anys venint cada dilluns al mercat de Tàrrega, i m’ha anat bastant bé. He passat per moments difícils, he superat crisis..., però sempre he pogut aguantar oferint productes de qualitat a preus raonables”, va explicar. Tanmateix, va reconèixer que “ara els supermercats ho destrossen tot”.
Adaptar-se als hàbits
“Els hàbits de consum es transformen, i cal adaptar-se. Jo fa vint anys no tenia productes integrals o sense gluten. Ara venc menys galetes, és cert, però venc més fruita seca. El secret és acoblar-se, estar atent al que busca el client. La qualitat ho és tot, i això continua sent el que manté viva la parada”, va indicar. Sánchez es jubila també amb la satisfacció d’haver pogut traspassar el negoci. Ara podrà descansar, encara que va reconèixer que trobarà a faltar el contacte humà: “El que més valoro del mercat és el tracte amb la gent, això és el que trobaré a faltar. El treball, matinar, carregar, això no, però el tracte, sí. Tinc clientes de tres generacions. Això no s’oblida.”
L’ajuntament els agraeix la seua dilatada trajectòria
La regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, va explicar que “dilluns passat vam voler donar les gràcies a dos paradistes que es jubilen després de molts anys venint al mercat de Tàrrega. És la nostra manera d’agrair-los la confiança dipositada a la ciutat i la dedicació a la seua feina. Sabem que tenir una parada comporta moltes hores, no només les de venda sinó també el treball a casa, la preparació, i a més enfrontar-se a les inclemències del temps. És un treball dur. Per això volem desitjar-los molta sort en aquesta nova etapa i donar-los les gràcies per haver estat part de la història del mercat de Tàrrega”.
El mercat de Tàrrega tindrà aquest any setanta parades
Com ja va publicar SEGRE, l’ajuntament de Tàrrega ha tret a concurs la licitació d’onze noves llicències per instal·lar noves parades al mercat setmanal dels dilluns. Amb aquestes, el mercat passarà a tenir una setantena de parades distribuïdes pels carrers i places del centre de la ciutat. Les noves llicències permetran la implantació d’activitats que ara no són presents com per exemple la venda de productes de proximitat (km 0, excepte fruita i verdura) i una food truck, així com parades de bosses i articles de pell, tèxtil infantil, parament de cuina, cosmètica, tèxtil per a la llar, bijuteria i artesania. Ofertes, fins al 10 de març.