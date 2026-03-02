MONARQUIA
El rei Felip VI, a Baqueira sense la reina Letícia
El monarca va arribar a la Val d’Aran dijous, sense la reina Letícia
El rei Felip VI va ser aquest cap de setmana un esquiador més a les pistes araneses de Baqueira-Beret, on habitualment practica l’esport blanc, del qual és un gran aficionat. El monarca va arribar dijous a la nit, sense la reina Letícia, per reunir-se amb un grup d’amics amb qui és habitual que esquiï.
Va aprofitar aquests dies lliures a la seua agenda ja que avui té previst assistir a la inauguració del Mobile World Congress Barcelona 2026, al Museu Nacional d’Art de Catalunya, on coincidirà amb el president del Govern central, Pedro Sánchez.
L’arribada del rei a Naut Aran sempre aixeca gran expectació entre veïns i aficionats a l’esquí a la Val. La seua anterior visita va ser el 2024.