Guillem Valls, de nou president del Canalet
La comunitat de regants renova part de la junta directiva. Acorda mantenir la tarifa variable de l’aigua en 0,19 €/m3
La comunitat de regants del Canalet de Tàrrega va renovar dijous la junta directiva. No es va presentar cap candidatura alternativa i els assistents a l’assemblea van ratificar la continuïtat de Guillem Valls com a president, de Justo Minguella com a vicepresident i dels vocals Ramon Vilardosa, Jordi Capdevila i Pere Pont. L’únic canvi va ser la incorporació de Ramon Palou, que substitueix Josep Solé com a vocal. La resta de membres de la junta no estaven subjectes a renovació.
A més de la renovació, l’assemblea va abordar el projecte de la connexió sud amb el canal Segarra-Garrigues (vegeu SEGRE de divendres passat) i va aprovar els comptes de l’exercici 2025, que van tancar amb un resultat negatiu de 42.482,59 euros.
Durant la trobada també es va valorar positivament el recent vistiplau de la Generalitat al projecte de modernització de la xarxa de regadiu i al protocol de reg del sistema, culminant més d’una dècada de reivindicacions. Finalment, es va acordar mantenir la tarifa variable de l’aigua en 0,19 euros per metre cúbic, a l’espera del nou preu que estableixi la comunitat general de regants.