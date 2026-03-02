Més de 250 donants a la campanya de l’Escola Pia
208 van ser de sang i 17 de plasma
L’Escola Pia de Tàrrega va registrar 252 donants en la setena edició de la campanya de donació de sang i plasma organitzada per aquest centre educatiu i el Banc de Sang i Teixits de Lleida. La tutora de cinquè de Primària, Mònica Tribó, es va mostrar molt satisfeta de la bona resposta de la ciutadania amb un balanç de 208 donants de sang, 17 de plasma, 24 oferiments i 3 registres de donants de medul·la òssia i desenes d’empreses i comerços que van oferir lots. Precisament, es va aconseguir un nou rècord de donants, ja que l’any passat se’n van registrar 211, i per segon any també hi va haver donants de medul·la òssia.La campanya va anar a càrrec de l’alumnat de cinquè de Primària que el dilluns i el dimarts de la setmana passada es van distribuir en grups i en diferents franges horàries al Casal Cívic de Tàrrega encarregant-se de rebre als donants, entregar els obsequis, realitzar les enquestes i preparar el refrigeri, entre d’altres.
El lema d’aquesta edició era El món necessita sang, el món necessita vida. En les sis edicions passades, l’Escola Pia va aconseguir 954 donacions de sang i plasma i 10 possibles donants de medul·la òssia.