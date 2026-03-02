MEDI
Multes a furgonetes per aparcar al Montsec d’Ares
Els Agents Rurals van denunciar la setmana passada els titulars de 16 vehicles estacionats en un zona forestal protegida al Montsec d’Ares, al municipi d’Àger (Noguera). Segons fonts del cos, es tractava de membres d’una família que havien elegit aquest enclavament per a una celebració. Principalment, eren furgonetes i camionetes encara que també hi havia dos turismes. Es va multar els vehicles infractors, ja que alguns sí que van estacionar fora de la pista forestal, com estableix el reglament. A més, alguns d’aquests van circular sense la inspecció tècnica anual (ITV) actualitzada.
Les sancions responen a la vulneració de la normativa relativa a la prohibició de la circulació motoritzada en pistes forestals, ja que es va comprovar que havien arribat fins al punt de trobada camp a través. El Montsec d’Ares és dins de les àrees declarades Espais d’Interès Natural (EIN) per la Generalitat i està subjecte a unes rigoroses normatives de protecció, en especial, a l’estiu per a la prevenció d’incendis, però també en altres èpoques de l’any per preservar espècies i paisatge. De fet, les últimes pluges i nevades han afectat seriosament els camins, per la qual cosa circular per aquestes vies està totalment desaconsellat per l’afectació que puguin causar els vehicles.
Marques de rodes en camins protegits
■ La principal afectació de l’arribada dels 16 vehicles al Montsec d’Ares es va detectar als camins que han quedat marcats amb les rodes de les furgonetes i les camionetes. Fonts dels Rurals van indicar que en l’actualitat, a causa de les intenses pluges de les setmanes passades i les nevades, molts dels camins es trobaven gairebé intransitables arran del fang.